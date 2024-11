The Bad Guy, anticipazioni della puntata di oggi 20 novembre 2024: Nino Scotellaro uccide Salvatore

Torna questa sera in seconda serata la fiction di Rai2 The Bad Guy con protagonista Luigi Lo Cascio, che vede nel cast anche Claudio Pandolfi, Selena Caramazza e Antonio Catania. La trama ruota attorno alla figura del PM Nino Scotellaro che, accusato ingiustamente di concorso esterno in associazione mafiosa, cambia identità e diventando Don Balduccio Remora si infiltra in una cosca mafiosa. Le anticipazioni The Bad Guy della puntata di oggi, 20 novembre 2024, svelano che Nino per attuare la sua vendetta arriverà persino ad uccidere a sassate Salvatore. Parallelamente la moglie Luvi (Claudia Pandolfi) e la sorella Leonarda (Selene Caramazza) continueranno ad essere sconvolte da ciò che hanno scoperto su di lui.

L’episodio si intitola La natura non si ferma e vede il Boss Palamita ormai confidente di Don Balduccio Remora chiederà alla moglie di Scotellaro, Luvi, di difenderlo in tribunale in coppia con il collega Matteo Boccanera ma la donna rifiuterà la proposta senza pensarci troppo. Nel frattempo Scotellaro entrerà sempre più in confidenza con Teresa arrivando persino a regalargli un ciondolo con una tartaruga. Il regalo non sarà solo un gesto simbolico perché contiene un segnalatore GPS. Successivamente accompagnerà la giovane alla farmacia di Priscilla Suro. Il PM porterà la giovane dalla farmacista per fare in modo che si riavvicini al padre. Verrà a galla, però, un’altra verità che è Priscilla che si sta occupando del figlio. Tuttavia il colpo di scena spiazzante ci sarà sul finale di The Bad Guy, Nino Scotellaro uccidere Salvatore a sassate dopo aver scoperto che il giovane sta abusando di Teresa.

Anticipazioni The Bad Guy prossima puntata 27 novembre 2024: Scotellaro diventa capo clan

Le anticipazioni The Bad Guy della prossima settimana rivelano che cosa succederà nella puntata che andrà in onda mercoledì 27 novembre 2024. Il quinto episodio della serie si intitola Vitti ‘a luce. La trama questa volta ruoterà attorno alla figura di Ercole Pagro che verrà scelto viene scelto come commissario per la ricostruzione del ponte sullo stretto e poco dopo riceve a casa uno scatolone pieno di contanti. Nel frattempo, Nino diventerà il capo di ciò che è rimasto del clan Tracina manifestando l’intenzione di convocare la Commissione provinciale dopo 20 anni per fermare Suro insieme alle altre famiglie. Sottopressione, Luvi deciderà di difendere Palamita tuttavia con un colpo di scena scioccante il mafioso cadrà vittima di un agguato e verrà accoltellato da un altro detenuto

Le anticipazioni della puntata del 27 novembre di The Bad Guy svelano che Palamita in ospedale, dopo essersi ripreso e aver rivelato a Leonarda che Nino è stato incastrato ad hoc, diventerà un pentito. Scotellaro capirà che l’informatore dei ROS è Domenico Cuore il quale, mentre viene messo di fronte alla possibilità di scappare dalla Sicilia, viene ucciso con un colpo in fronte da Mario. Nino riunirà la commissione provinciale e si accorderà con i boss riguardo alla ricostruzione del ponte sullo stretto e all’eliminazione di Mariano Suro. Insomma Nino Scotellaro inizierà a pensare e comportarsi come un vero boss mafioso.

The Bad Guy, quando va in onda e come vederlo in streaming

The Bad Guy va in onda ogni mercoledì in seconda serata su Rai2 a partire dalle 22.35 circa. Gli episodi è possibili seguirli in diretta streaming sul sito di Raiplay mentre successivamente restano disponibili nel catalogo del sito. Per quanto riguarda gli ascolti, invece, quelli del debutto della scorsa puntata sono stati più che soddisfacenti: 722.000 spettatori col 5.2% di share. E in generale sia la fiction di Luigi Lo Cascio che Stucky di Giuseppe Battiston hanno sollevato le sorti del rete.