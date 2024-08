Anticipazioni The Family, puntata 10 agosto 2024 su Canale 5

Tutto pronto per The Family, la soap opera turca di successo, che torna con una nuova imperdibile puntata trasmessa dalle ore 14:45 di sabato 10 agosto 2024 nel pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni di The Family di sabato 10 agosto vedono Tolga alla ricerca di soldi per pagare l’amante arriva perfino a rubare i regali d’oro destinati alla circoncisione di Kaya. L’uomo però non riesce a completare il suo piano visto che viene scoperto da Leyla. Intanto la mattina dopo, Tolga ascolta un dialogo tra Devin e Aslan in cui due parlano di un possibile piano pensato per far fuggire l’avvocato Suat e la moglie.

Una volta ascoltato il piano di fuga, Tolga inizia a pensare alla possibilità di vendersi l’informazione a Ibrahim, arrabbiato per il depistaggio di Aslani. Intanto Devin propone ad Aslan di incolpare l’avvocato dell’omicidio di Sehrat convinto che, una volta espatriato, sarà fuori dalla portata di Ilyas.

Anticipazioni The Family: Atilla e Serhat coinvolti in un giro di droga

Le anticipazioni della puntata di The Family in onda sabato 10 agosto 2024 su Canale 5 vedono anche Cihan sempre più stranito e colpito dal cinismo di Devin che oramai è diventata una vera Soykan! Intanto Ilyas fa una terribile scoperta che riguarda Atilla e Serhat: i due erano coinvolti in un giro di droga. In particolare Serhat, quando viveva con Smirne, aveva intrecciato una relazione con una escort di nome Hande.

Intanto l’appartamento dove Atilla e Serhat si incontravano viene messo sotto sopra per richiesta di Iskender e durante le perquisizioni all’interno della casa viene trovato un dito. Poco dopo Ilyas scopre che quel dito è proprio del figlio. Tolga, minacciato da Aslan, è costretto a firmare un contratto che lo vede diventare direttore di una società fantasma creata solo per ripulire i soldi del gioco d’azzardo.

