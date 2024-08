Anticipazioni The Family, puntata 9 agosto 2024 su Canale 5

The Family, la soap opera turca di successo, torna con una nuova imperdibile puntata nel consueto appuntamento pomeridiano alle ore 14:45 di venerdì 9 agosto 2024 su Canale 5. Le anticipazioni di The Family di venerdì 9 agosto, Cihan agisce alle spalle di Hulya e si allea con Aslan. I due fratelli uniti decidono di organizzare un piano per far scoprire a Ilyas Koruzade la verità sul figlio; Cihan e Aslan, infatti, sono a conoscenza che il figlio di Ilyas Koruzade è morto e vogliono farglielo sapere. Quando Hulya scopre cosa hanno architettato i figli alle sue spalle, decide di intervenire con la complicità di Ibrahim, ma senza informare Aslan.

Intanto, Tolga chiede un aiuto economico a Leyla per poter pagare la sua amante. Ma i colpi di scena non sono finiti: Devin scopre che Serhat ha lasciato il carcere dopo essere stato rilasciato in attesa di giudizio. La scoperta manda in crisi la giovane donna, spaventata dal fatto che possa nuovamente fare del male a Yagmur. Quando Aslan scopre che Serhat è stato rilasciato, decide di fare di testa sua. Cosa succederà?

Anticipazioni The Family 9 agosto: Aslan e Cihan uccidono Serhat

Nella puntata del 9 agosto di The Family, Aslan e Cihan decidono di unire le proprie forze e di organizzare un piano di vendetta contro Serhat tenendo all’oscura la madre Hulya. I due fratelli uccidono Serhat e poco dopo organizzano un piano per far si che il padre Ilyas Koruzade scopra che il figlio è morto. Quando Hulya scopre cosa hanno fatto i suoi figli, spaventata dalla reazione di Ilyas, decide di stringere un accordo con Ibrahim.

Intanto, il matrimonio tra Leyla e Tolga è sempre più in crisi, del resto non è nato nell’amore, visto che la protagonista è stata costretta a sposarlo per la volontà autoritaria della madre. I due, infatti, non si sono mai amati, anzi Tolga ha sempre avuto una vita parallela. Nell’ultima puntata lo sposo chiede alla moglie dei soldi per pagare l’amante.

