Anticipazioni The Family, 10 ottobre 2024: le preoccupazioni di Nedret e Hulya

Nella giornata di domani, giovedì 10 ottobre 2024, è disponibile sulla piattaforma di Mediaset Infinity una nuova puntata della soap opera turca The Family; entriamo ora nel dettaglio delle anticipazioni di questo nuovo episodio, per scoprire cosa accadrà nella trama agli amati protagonisti della serie. Si parte con un confronto tra Nedret e Hulya che, spesso in conflitto tra di loro per detenere il ruolo di potere nella villa di famiglia, esprimono entrambe preoccupazione per la possibile perdita dei rispettivi figli.

Intanto Aslan e Devin starebbero pianificando un progetto per allontanarsi definitivamente dalle loro famiglie e costruirsi altrove una nuova vita e un futuro insieme, l’uno al fianco dell’altra; il loro desiderio, infatti, è quello di trasferirsi in un’altra città, ma come la prenderà il resto della famiglia?

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, i sospetti di Cihan sull’attentato al matrimonio ricadono su Hulya; sarebbe lei, infatti, la mandante del cecchino che avrebbe dovuto attentare alla vita non solo sua, ma anche della sua futura moglie, proprio durante la cerimonia di nozze. Intanto Nedret è sempre più in difficoltà, con Ilyas che le ordine di dire tutta la verità a Bedri.

Anche Hulya è in seria difficoltà e teme di perdere per sempre suo figlio Aslan, furioso dopo aver scoperto quanto architettato dalla madre, che ha falsato gli esiti delle analisi di Devin per convincerla che non sarebbe mai potuta diventare madre. L’inganno è però stato scoperto dalla coppia, che ha deciso di smascherare la donna e di incastrarla rivelando tutta la verità davanti alla famiglia; Hulya, colta da un malore in seguito alla rivelazione, sviene e viene trasportata in ospedale.

The Family, dove vedere le puntate in streaming

The Family è disponibile sulla piattaforma di Mediaset Infinity tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con un nuovo episodio al giorno; è possibile seguire la soap opera solo in modalità streaming e non in tv.