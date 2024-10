Anticipazioni The Family, 9 ottobre 2024: Hulya finisce in ospedale

Nuovo appuntamento con The Family nella giornata di domani, mercoledì 9 ottobre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni di questo nuovo episodio, disponibile come sempre sulla piattaforma di Mediaset Infinity, Cihan intuisce che sia stata Hulya a mandare il cecchino durante il suo matrimonio con Serap proprio al fine di uccidere la coppia. Intanto Ilyas mette alle strette Nedret e le intima di rivelare tutta la verità a Bedri, altrimenti ci penserà lui a farlo.

Nel frattempo Devin ha scoperto che ha ancora la possibilità di diventare madre, dopo alcune analisi che hanno smentito quelle effettuate nell’ospedale dove lavora il padre. La psicologa scopre infatti che Hulya ha voluto ingannarla e, assieme ad Aslan, decide di rivelare questa scoperta al resto della famiglia; di fronte alla dichiarazione della coppia, Hulya perde i sensi e viene portata in ospedale.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di The Family? Devin ha cercato di far confessare a Behram tutta la verità, dopo essersi rivelato un malato psichiatrico con atteggiamenti ai limiti della sociopatia. Intanto Ilyas ha scoperto che Bedri è suo figlio, mentre la famiglia è ancora alla ricerca del mandante dell’attentato ad Aslan durante il matrimonio di Cihan e Serap e proprio lo stesso Cihan è tra i principali sospettati.

Intanto sono in arrivo buone notizia: Aslan si è svegliato dal coma ed è stato accolto dalla presenza sia di Devin sia di Hulya, ma la sua sete di vendetta è tanta e, non appena ritornato a casa dall’ospedale, decide di rintracciare il suo aggressore. Buone notizie anche per Devin che, attraverso gli esiti di alcune recenti analisi, ha scoperto che può ancora diventare mamma ma allo stesso tempo sospetta che Hulya possa aver manipolato i precedenti esiti degli esami effettuati nell’ospedale dove lavora suo padre.

The Family, dove vedere le puntate in streaming

Gli episodi di The Family sono disponibili solo ed esclusivamente in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene caricata una nuova puntata.