Anticipazioni The Family, 13 settembre 2024: Leyla verso il rilascio

Ultimo appuntamento settimanale con la soap opera turca The Family nella giornata di domani, venerdì 13 settembre 2024, con il nuovo episodio che verrà caricato come sempre sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Secondo quanto rivelano le anticipazioni della puntata di domani, Aslan e i suoi uomini sono riusciti a rintracciare Sansar e ad obbligarlo, ricattandolo, ad auto-costituirsi alla polizia per l’uccisione di Tolga e riportare così Leyla alla libertà.

Il piano di Aslan funziona e l’omicida di Tolga si consegna alla polizia; Leyla viene dunque scagionata dall’accusa di aver ucciso l’uomo e ottiene il permesso di uscire dal carcere. Tuttavia ci pensa Hulya a mettere i bastoni tra le ruote alla donna; la madre di Aslan, infatti, ha in mente un piano diabolico da mettere in atto alla vigilia della scarcerazione di Leyla, ovvero evitare che quest’ultima possa riprendersi i suoi bambini e abbandonare la villa una volta tornata in libertà.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nella trama delle precedenti puntate di The Family, Aslan insieme ai suoi si è mobilitato per aiutare Leyla ad uscire di prigione, con la donna che continua a ribadire la sua innocenza dopo essere stata incarcerata per l’omicidio di Tolga.

Con astuzia e grande impegno, il capo-famiglia dei Soykan medita di aiutare la donna introducendo in prigione un telefono cellulare con cui ha la possibilità di avere contatti con il mondo esterno; tuttavia il piano si rivela sin da subito estremamente complicato e la mossa azzardata di Aslan rischia di creare problemi a Leyla.

The Family, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La soap opera turca The Family è disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con un nuovo episodio al giorno caricato su Mediaset Infinity; la modalità di fruizione è dunque solo ed esclusivamente lo streaming sulla piattaforma.