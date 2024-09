Anticipazioni The Family, 12 settembre 2024: la mossa di Aslan per aiutare Leyla

Tornano come sempre puntuali le avventure della soap opera turca The Family, con un nuovo episodio che verrà caricato sulla piattaforma di Mediaset Infinity anche nella giornata di domani, giovedì 12 settembre 2024; entrando nel dettaglio delle anticipazioni inerenti proprio alla puntata di domani, si scopre che Leyla è ancora in carcere ma riceverà il prezioso aiuto di Aslan, che si impegna affinché la donna possa dimostrare la sua totale innocenza ed uscire così finalmente dalla prigione.

Aslan ci mette tutto il suo impegno per aiutare la donna e riesce addirittura a far introdurre un telefono cellulare, affinché Leyla possa mettersi in contatto con il mondo esterno; una scelta che tuttavia si rivelerà azzardata e che causerà non pochi problemi alla donna all’interno del carcere.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, il pubblico della soap opera turca ha assistito allo scontro tra Aslan e Hulya, con il figlio che durante il litigio tenta di salvaguardare gli affari al porto. Non se la passa bene nemmeno Devin che, suo malgrado, viene coinvolta proprio in questa disputa familiare tra madre e figlio.

La stessa psicologa, inoltre, ha fatto ritorno alla villa e ha deciso di prendersi cura dei figli di Leyla, che ha chiesto proprio a lei di badare ai bambini in attesa di testimoniare la propria innocenza e di uscire finalmente dal carcere.

The Family, dove vedere le puntate in streaming

Le puntate di The Family sono disponibili dal lunedì al venerdì con un nuovo episodio al giorno caricato sulla piattaforma di Mediaset Infinity; il pubblico può assistere alla soap in modalità streaming e on demand.