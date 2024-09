Anticipazioni The Family, 20 settembre 2024: guai per Nese

Si rinnova il consueto appuntamento quotidiano con la soap opera turca The Family, con una nuova puntata ricca di sorprese e colpi di scena e disponibile da domani sulla piattaforma di Mediaset Infinity; secondo le anticipazioni della puntata di domani, venerdì 20 settembre 2024, Aslan farà di tutto per mantenere la sua posizione di potere negli affari al porto. Il capo-famiglia dei Soykan è infatti intenzionato a ristabilire il suo ruolo e rimettere in riga il cugino Bedri, temendo che possa scavalcarlo.

Inoltre il protagonista rifiuta la proposta di collaborazione con Ilyas e fa una scoperta sconvolgente; lo stesso Ilyas e Cihan gli hanno infatti ordito un tranello, fortunatamente scoperto in tempo. Guai in vista invece per Nese a causa di una denuncia anonima avanzata ai suoi danni; la mamma di Devin riceve infatti la visita della Finanza, come reagirà all’inaspettato colpo di scena?

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, il pubblico è venuto a conoscenza del diabolico piano di Hulya per mettere i bastoni tra le ruote a Leyla, ancora in carcere; la donna ha fatto irruzione a casa di Cemre e ha portato via con sé i suoi figli con la forza. Appresa la mossa della madre, Aslan arriva a scontrarsi con lei in un litigio di fuoco, durante il quale le vieta di avvicinarsi ai nipoti.

Nel frattempo Nedret ha ricevuto da Devin una proposta piuttosto allettante, ovvero quella di entrare in società con lei, la donna ha però deciso di rifiutare. Intanto la psicologa si mette in contatto con Cihan e decide di incontrarlo in gran segreto; il suo obiettivo è infatti quello di ottenere alcune informazioni su Aslan. Intanto Ekrem ha subito un’aggressione e lo stesso Aslan è sulle sue tracce; il protagonista, alla fine, rintraccia Atilla e lo individua come il colpevole.

The Family, dove vedere le puntate in streaming

La soap opera turca The Family è disponibile solo ed esclusivamente su Mediaset Infinity, in modalità streaming; ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene caricata sulla piattaforma una nuova puntata per la fruizione da parte del pubblico.