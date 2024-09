Anticipazioni The Family, 18-19 settembre 2024: Aslan affronta Hulya

The Family torna con nuove puntate anche oggi e domani pomeriggio, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Hulya continua a mettere in atto il suo piano per allontanare Leyla dai suoi figli. La donna decide così di fare irruzione da Cemre, dopo aver scoperto che i bambini si trovavano proprio a casa sua, e li porta via con la forza; Aslan non prenderà bene la mossa della madre e le intimerà di non avvicinarsi più ai nipoti né di intraprendere ulteriori azioni ai loro danni.

Intanto Devin vorrà convincere Nedret ad entrare in società con lei e farà di tutto per coinvolgerla in questo progetto, andando addirittura ad Adana, ma la donna rifiuterà tale proposta. La psicologa, inoltre, deciderà di incontrare Cihan in gran segreto per chiedergli informazioni riguardo Aslan; nel frattempo, Aslan è sulle tracce del responsabile dell’aggressione ai danni di Ekrem e riesce a rintracciare Atilla, il potenziale colpevole.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, Aslan si è mobilitato per aiutare Leyla ad uscire di prigione intimando a Sansar di autodenunciarsi alla polizia in seguito alla morte di Tolga; la donna viene scagionata ma ci pensa Hulya a metterla nuovamente in difficoltà, architettando un diabolico piano per allontanarla dai suoi figli e per evitare la sua scarcerazione.

In seguito Aslan, furioso per quello che la madre ha architettato contro Leyla, dà fuoco alla villa dei Soykan costringendo successivamente la famiglia a trasferirsi nella casa della nonna Seher; il protagonista, inoltre, è impegnato a spegnere una rivolta dei lavoratori del porto. Intanto in carcere continuano gli scontri tra Leyla e Melek, con quest’ultima che dopo l’aggressione viene ricoverata d’urgenza in ospedale e rischia la morte; intanto Devin vorrebbe che sia Leyla a comunicare ai figli che al momento dovrà restare in carcere e cerca in tutti i modi di convincere Aslan a portare i bambini dalla madre.

The Family, dove vedere le puntate in streaming

The Family è disponibile in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, sulla quale ogni giorno viene caricata una nuova puntata, dal lunedì al venerdì.