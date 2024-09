Anticipazioni The Family, 27 settembre 2024: Yagmur si confida con Aslan

Nuovo appuntamento su Mediaset Infinity con la soap opera turca The Family, di cui anche oggi è disponibile un nuovo episodio sulla piattaforma; secondo quanto ci rivelano le anticipazioni di oggi, venerdì 27 settembre 2024, Leyla è intenzionata ad incastrare Hulya e riesce così a far recapitare una lettera molto importante a Devin dal carcere. Nella lettera, infatti, sono contenute delle informazioni piuttosto compromettenti riguardo la capo-famiglia dei Soykan e il suo oscuro passato…

Anche Devin è intenzionata a battagliare contro Hulya; la psicologa trova una valida e fidata alleata in Nedret, la quale decide di concedere un’intervista per raccontare il passato di Hulya e i suoi presunti trascorsi criminali. Nel frattempo Yagmur si confida con Aslan e gli racconta il difficile passato che ha segnato la sua infanzia insieme alla sorella, la quale ha sempre badato a lei e a tutta la sua famiglia; la donna gli chiede, in particolare, di proteggere Devin in tutti i modi.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, riavvolgendo il filo della narrazione e ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, Devin è ferma nella sua decisione di portare via con sé i figli di Leyla e allontanarli da casa Soykan, ma Aslan è contrario e tra i due nasce una discussione; nel frattempo Hulya continua a meditare la sua diabolica strategia per sbarazzarsi di Nedret e allontanarla dalla villa, preoccupata per la rivalità tra donne su chi potrà detenere il potere in famiglia.

Intanto Devin si sta prendendo cura dei figli di Leyla ma, quando il piccolo Kaya viene colpito da un’influenza e febbre alta, si rifugia a casa di Ergun per riportarlo al padre, facendosi accompagnare da Aslan. E, proprio per lo stesso Aslan, continuano le tensioni in famiglia sulla questione affari; il tema del potere è al centro dei continui scontri con Bedri, con il protagonista che riesce ad umiliare il cugino grazie alla conclusione del contratto con i russi…

The Family, dove vedere le puntate in streaming

Le avventure di The Family sono disponibili solo ed esclusivamente in modalità streaming utilizzando Mediaset Infinity; sulla piattaforma viene caricato un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.