Anticipazioni The Family, 25-26 settembre 2024: Hulya ha un piano contro Nedret

Nuovi appuntamenti su Mediaset Infinity con la soap opera turca The Family; secondo le anticipazioni delle puntate di oggi e domani, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2024, Aslan è contrario alla decisione di Devin di portare via i figli di Leyla dalla villa dei Soykan e hanno un’accesa lite su chi debba ottenere la custodia dei bambini. Nel frattempo Ilkay riceve da Aslan l’accusa di essere un calcolatore e viene da lui aggredito, mentre Hulya ha una strategia per allontanare Nedret dalla villa: la rivalità tra le due donne coinvolge anche Seher che, a sorpresa, predilige Nedret a Hulya in un momento di poca lucidità.

Proseguendo con le anticipazioni The Family, Devin si dispera per la brutta influenza che ha colpito Kaya; il bambino ha la febbre molto alta e la donna non sa come gestire la situazione, per questo Aslan decide di accompagnarla a casa di Ergun per portare Kaya dal padre. Sul fronte affari, invece, continuano le tensioni tra Aslan e Bedri; il protagonista umilia il cugino concludendo il contratto con i russi, ma lui non ci sta e promette di ottenere presto la sua rivincita.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di The Family, Hulya ha in mente un piano per ottenere la custodia dei figli di Leyla e trova in Ibrahim un alleato; i problemi sorgono però con la presenza ingombrante di Nedret nella villa di famiglia, con una guerra tra donne per stabilire chi potrà detenere il potere a livello familiare. Nel frattempo a Leyla viene somministrata di nascosto una sostanza proibita in carcere e rischia di finire nei guai; tutto dipenderà dai risultati delle analisi, che potrebbero metterla in serio pericolo.

Intanto Aslan e Devin si riappacificano dopo le ultime tensioni, ma scatta subito un nuovo scontro quando si scopre che la psicologa intende portare via i figli di Leyla da casa Soykan; la protagonista stessa, inoltre, ha un sincero confronto con Nese, che ammette di non essere stata una madre presente nella sua vita e le chiede scusa per questo.

The Family, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di The Family sono disponibili dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity, piattaforma sulla quale viene caricato un nuovo episodio al giorno, in modalità streaming.