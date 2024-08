The family anticipazioni 8 agosto 2024: un colpo di scena in arrivo

Torna su Canale Cinque la serie turca The Family che regalerà ai telespettatori Mediaset nuovi colpi di scena e sorprese, si ripartirà da Cihan che non sembra aver preso in simpatia l’aggressore di Yagmur e proprio intorno a questa vicenda accadrà un colpo di scena che lascerà di sasso i telespettatori.

Stando alle anticipazioni della soap The Family il maggiore dei fratelli Soykan deciderà di disobbedire a sua madre Hulya e fare tutto di testa sua, scatterà così un’alleanza con il fratello Aslan e manderanno avanti una vendetta contro Serhat, facendo il contrario di quanto aveva ideato con suo zio Ibrahim e con la mamma, una volta fatto fuggire dal carcere l’evasore, invece di essere indirizzato verso i confini del paese finirà tra le mani di Aslan per la vendetta.

Anticipazioni The Family 8 agosto: Devin protagonista di uno scontro di fuoco

La soap turca di Canale Cinque regalerà inoltre altri colpi di scena al pubblico Mediaset e dopo la questione relativa alla fuga dal carcere dell’aggressione di Yagmur, felice di lasciare la galera ma atteso da un’amara sorpresa, ci sarà spazio anche per la questione inerente Devin, che avrà uno scontro di fuoco con rancori e veleni dal passato che ritorneranno a galla, le due si allontaneranno in maniera brusca ma a farle riavvicinare sarà un evento comune, ovvero l’ennesimo rifiuto da parte del loro freddo padre che neanche nel momento più delicato offrirà loro supporto e appoggio, innescando nuove tensioni.

Nelle puntate precedenti della soap abbiamo visto come Cihan avesse deciso di disobbedire alla mamma, che gli aveva chiesto in prima battuta di mandare Serhat all’estero e di stringere un’alleanza con il fratello, le anticipazioni di The Family prevederanno invece sorprese e altri ribaltoni che terranno il pubblico incollato al piccolo schermo di Canale Cinque.