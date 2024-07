Anticipazioni The Family, settimana dal 22 al 26 luglio 2024/ Devin in piena crisi con Aslan si sente male

The Family: anticipazioni settimana dal 22 al 26 luglio 2024, Devin e Aslan: matrimonio turbato da un evento

Da lunedì al venerdì nei pomeriggi di Canale5 a partire dalle 14.45 circa la dizi turca che vede nei panni dei protagonisti Kivanç Tatlitug (Aslan) e Serenay Sarikaya (Devin) appassiona un numero sempre maggiore di telespettatori. E dalle anticipazioni sulla prossima settimana di The Family, dal 22 al 26 luglio 2024 si scopre che al centro delle trame ci saranno le tanto attese nozze tra Devin e Aslan. Nel dettaglio si avvicina il giorno delle nozze tra Devin e Aslan e la donna inizia a capire che Aslan non ha nessuna intenzione di celebrare sobriamente il matrimonio così come avevano concordato.

Le anticipazioni su The Family sulle puntate della prossima settimana rivelano anche che durante il ricevimento di nozze, Hulya vorrebbe che Cihan rivelasse ad Aslan che lui e Devin stanno agendo alle sue spalle, perché lui sta andando in terapia da lei di nascosto. Tuttavia Cihan facendo leva sul grande amore che lega Hulya ad Aslan riesce a convincerla a rinunciare. I colpi di scena non sono finiti qui perché Devin si sentirà male durante il suo matrimonio. Turbata per quanto accaduto durante il ricevimento con Aslan, sarà colta da un improvviso attacco di panico e supplica Turgut di riportarla a casa.

Anticipazioni The Family, puntate 22-26 luglio 2026: Aslan mente a Devin

L’unione tra Devin e Aslan sarà sempre più in crisi anche e soprattutto poco dopo le nozze. Dalle anticipazioni su The Family si scopre che Devin incontrerà segretamente Cihan per capire se Aslan sia stato capace davvero di uccidere, ma non otterrà una risposta chiara, anzi, al contrario, verrà avvertita del fascino pericoloso del potere dei Soykan. Aslan convincerà Devin di non essere intervenuto in aiuto della madre di lei e di non essersi vendicato per l’aggressione a Ekrem, ma la realtà è ben diversa.

Nelle puntate precedenti di The Family Hulya ha cercato di ostacolare il matrimonio di Devin e Aslan in tutti i modi. La mamma del protagonista ha così deciso di presentare un accordo prematrimoniale ad hoc e Aslan vorrebbe farlo firmare alla psicologa affinché possa poi sposarla, tuttavia lei si è rifiuta categoricamente e non ha accettato di firmarlo.











