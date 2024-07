Anticipazioni The Family, puntata 19 luglio 2024/ Aslan affronta Hulya e difende il suo amore per Devin

Anticipazioni The Family, 19 luglio 2024: Aslan difende Devin e il suo amore per lei

Domani pomeriggio, venerdì 19 luglio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata della nuova soap turca The Family; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Devin e Aslan sono ormai intenzionati a celebrare la loro storia d’amore con il matrimonio, ma devono fare i conti con le resistenze della famiglia del ragazzo; è in particolare la madre del protagonista, Hulya, a voler mettere i bastoni tra le ruote della coppia poiché nutre un senso di profonda avversione nei confronti della futura nuora.

Aslan tuttavia ottiene un confronto proprio con la madre, nel corso del quale mette le cose in chiaro una volta per tutte: lui ama alla follia la psicologa e non ha alcuna intenzione di lasciare che la sua famiglia possa ostacolare la propria storia d’amore. Come reagirà Hulya alla netta presa di posizione del figlio? Accetterà il loro matrimonio o continuerà ad opporsi a loro, dopo aver presentato un accordo prematrimoniale che non ha affatto convinto Devin, ma la quale dovrà necessariamente firmare se vorrà sposarsi?

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, riavvolgendo il filo della narrazione e ritornando sulla trama delle precedenti puntate di The Family andate in onda nei pomeriggi di Canale 5, Hulya intende ostacolare il matrimonio di Devin e Aslan dopo la proposta di nozze sopraggiunta dalla ragazza al suo amato. La mamma del protagonista ha così deciso di presentare un accordo prematrimoniale ad hoc e Aslan vorrebbe farlo firmare alla psicologa affinché possa poi sposarla, tuttavia lei si rifiuta categoricamente e non accetta.

Intanto Atilla è sempre più sotto pressione: Ibrahim e Aslan vorrebbero entrambi ottenere il controllo del suo canale televisivo ma al momento l’uomo oppone resistenza. Ci sarà un colpo di scena?

