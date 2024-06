Anticipazioni Un posto al sole, puntata 12 giugno 2024/ Raffaele verso l’addio, ma Marina vuole aiutarlo

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 12 giugno 2024: Marina vuole aiutare Raffaele

Domani sera, mercoledì 12 giugno 2024, tornano in onda le avventure di Un posto al sole in una nuova attesissima puntata della longeva soap opera di Rai 3; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay, Raffele sembra ormai destinato a fare i conti con la denuncia di Roberto e a dire addio a Palazzo Palladini ma, in suo soccorso, potrebbe intervenire Marina pronta a far ragionare il Ferri e a farlo desistere dai propri obiettivi contro il portiere.

Nel frattempo, proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole, Valeria continua la sua opera di convincimento nei confronti di Niko affinché parta con lei; le insistenze della donna, tuttavia, non gioveranno al ragazzo che arriverà ad un duro litigio con Jimmy, e nemmeno Giulia sarà in grado di riportare la quiete. Intanto Guido e Claudia hanno svolto insieme il loro primo allenamento, ma un terzo incomodo presente tra di loro renderà il tutto un vero e proprio disastro.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Un posto al sole, in onda come sempre nelle serate di Rai 3 a partire dalle ore 20.50 circa? Le condizioni di salute di Luca destano maggior preoccupazione soprattutto in Ornella; lo stato di forma del ragazzo potrebbe infatti subire alcuni peggioramenti e non è del tutto fuori pericolo, per questo la donna è decisa ad intervenire con tutta se stessa.

Ornella decide infatti di avere un confronto con Giulia, con la quale c’è un faccia a faccia che ha lo scopo di rivelare tutta la verità su Luca. Lui, intanto, è intenzionato ad aiutare Diego e Ida contro Roberto, tuttavia il Ferri ha come solo ed unico obiettivo quello di vincere la sua personale lotta contro i due ragazzi; per questo motivo, arriva in particolare a minacciare e ricattare il Giordano pur di raggiungere ed ottenere quello che vuole.

