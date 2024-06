Un passo dal cielo e Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 giugno 2024/ Giorgio e Ornella in crisi

Un passo dal cielo e Un posto al sole: cosa accadrà nella nuova puntata delle soap

Torna l’appuntamento con Un passo dal cielo e Un posto al sole che tornano in onda oggi, lunedì 10 giugno 2024, in onda rispettivamente su Raiuno alle 14.05 e alle 20.50 su Raitre con due nuove puntate che regalano grandi colpi di scena. Un passo dal cielo è tornato in onda con le repliche di tutte le stagioni e, nella puntata in onda oggi, Giorgio, il nipote di Pietro, vivrà un momento particolarmente complicato a causa della vicinanza tra la madre e lo stesso Pietro.

Nella puntata di Un posto al sole in onda questa sera, invece, Ornella è sempre più preoccupata per Luca la cui salute non promette nulla di buono e, così, decisa a scoprire tutta la verità, decide di affrontare Giulia in un faccia a faccia che metterà le due donne a dura prova.

Un passo dal cielo, anticipazioni puntata 10 giugno 2024: Giorgio contro Pietro

Le anticipazioni della replica della puntata di Un passo dal cielo in onda oggi, lunedì 10 giugno 2024, svelano il momento difficile che si ritroverà ad affrontare Giorgio quando sorprenderà la mamma e Pietro sempre più vicini e quasi vicini al bacio. Deluso, furioso e amareggiato, Giorgio decide di allontanarsi da tutto e da tutti ma la decisione metterà in pericolo il suo futuro perché si ritroverà ad essere accusato di omicidio e ad aiutarlo sarà Pietro che riuscirà anche a chiarire tutta la situazione permettendo al giovane di ritrovare quella serenità perduta.

Momento di decisioni anche per silvia e Nappi la cui convivenza ha messo a dura prova entrambi anche se, per i due, è finalmente arrivato il momento di parlarsi e ammettere i propri sentimenti mettendo da parte tutti i rancori e le incomprensioni che hanno caratterizzato l’inizio del loro rapporto.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 giugno 2024: faccia a faccia tra Giulia e Ornella

Le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole in onda oggi, lunedì 10 giugno 2024, parlano di un’Ornella sempre più preoccupata per Luca le cui condizioni di salute potrebbero peggiorare sempre di più e mettere seriamente in pericolo la sua vita. Decisa ad intervenire e ad aiutare l’amico, Ornella deciderà di a affrontare Giulia e tra le due ci sarà un faccia a faccia sofferto e che avrà come obiettivo quello di far venire a galla tutta la verità su Luca.

Lara, nel frattempo, è alle prese con la propria decisione non sapendo se aiutare Ida e Diego contro Roberto mentre Ferri deciso a vincere la sua battaglia prenderà di mira i due ragazzi e, in particolare, minaccerà e ricatterà il Giordano per ottenere ciò che desidera.











