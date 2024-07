Anticipazioni Un posto al sole, 24 luglio 2024: Nunzio e Rossella si riavvicinano

Rai 3 propone per la serata di domani, mercoledì 24 luglio 2024, una nuova puntata della soap opera Un posto al sole; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni, riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, su questo nuovo e attesissimo appuntamento televisivo. Nunzio e Rossella, dopo le ultime tensioni che hanno rischiato di allontanarli sempre di più, sembrano riscoprire i sentimenti che nutrono l’uno nei confronti dell’altro, nell’ultimo periodo piuttosto sopiti, grazie ad un inaspettato evento che ha ridotto le loro distanze.

Nel frattempo Roberto, contando anche e soprattutto sull’appoggio di Marina, è determinato ad acquistare la radio; tuttavia i suoi piani vengono improvvisamente interrotti da una comunicazione giunta dal Tribunale e legata alla vicenda del figlio Tommaso, che viene nuovamente riportata all’attenzione. Intanto, se da un lato Bice vuole vendicarsi di Sergio, dall’altro Marika decide di presentare la sua nuova fiamma a Rosa, pur inconsapevole del guaio in cui sta inciampando.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ricordando quanto accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole su Rai 3, Michele e Silvia stanno cercando di salvare il matrimonio tra Guido e Mariella che è però sempre più in crisi; la stessa Mariella, nel tentativo di evadere dalle tensioni coniugali con il marito, ha deciso di partire per una vacanza insieme alla figlia e a Bice, quest’ultima a sua insaputa.

Intanto Roberto ha formalizzato l’offerta per l’acquisto della radio con tanto di preoccupazioni in Michele e Filippo, mentre Manuel ha cercato di convincere la madre ad andare in vacanza con Marika; alla fine, insieme a Rosa partono insieme per una fuga verso il mare. Nel frattempo un episodio alquanto inaspettato potrebbe riavvicinare Rossella e Nunzio e colmare le distanze nella coppia, segnata dalle tensioni dell’ultimo periodo.