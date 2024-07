Anticipazioni Un posto al sole, le preoccupazioni di Filippo e Michele

Tornano in onda i consueti appuntamenti serali con la soap opera di Rai 3 Un posto al sole, in onda anche oggi e domani, lunedì 22 e martedì 23 luglio 2024; secondo le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, la situazione tra Guido e Mariella è sempre più critica. Michele e Silvia cercano di intervenire per salvare il loro matrimonio, ma la donna non sopporta più le tensioni formatesi in casa e decide di andare in vacanza con il figlio e con Bice, che diventa sua complice a sua insaputa.

Nel frattempo, Roberto formalizza l’offerta a Chiara per l’acquisto della radio, ma Michele e Filippo sono preoccupati per i possibili nuovi risvolti; inoltre, Manuel cerca di persuadere la madre a partire con Marika e alla fine, insieme a Rosa, raggiungono la donna in vacanza al mare, anche se non saranno gli unici ospiti. Intanto, proseguendo con le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, Rossella e Nunzio sembrano sempre più distanti; entrambi sono convinti di aver superato il sentimento che li ha legati e la tensione è evidente, ma qualcosa di inaspettato forse riuscirà a colmare le distanze tra di loro.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Mariella è tornata a confessarsi con Silvia riguardo la sua crisi con Guido; marito e moglie vivono una fase di profonda sofferenza e arrivano ad un confronto sul loro rapporto e su quale piega prenderà.

Ferri, nel frattempo, è intenzionate a comprare la radio fiutando in questo acquisto un potenziale investimento; Filippo tuttavia teme che possa essere una vendetta nei suoi confronti, tra padre e figlio ci sono tensioni. Intanto Ornella, dopo aver svolto il suo ultimo giorno di lavoro, ha deciso di partire per Barcellona…