Anticipazioni Un posto al sole, 4 settembre 2024: Niko convince Alberto ad autodenunciarsi

Nuovo appuntamento domani sera, mercoledì 4 settembre 2024, con la soap opera Un posto al sole in onda su Rai 3; come rivelano le anticipazioni di questa nuova ed attesissima puntata, riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Manuela è preoccupata per i lavori legati all’allestimento del nuovo parco archeologico da lei fortemente voluto. La ragazza è sempre più spiazzata dai lavori a rilento e soprattutto dalle carenze che si stanno manifestando e, soprattutto, farà una scoperta scioccante che minerà nel profondo il suo progetto.

Nel frattempo Alberto ha messo a serio rischio l’incolumità non solo sua, ma anche di Clara e Federico; alla fine Niko, preoccupato per se stesso e anche per il Palladini, gli impone di autodenunciarsi alla polizia. Il timore di possibili vendette da parte del boss è infatti dietro l’angolo; intanto Alberto deve fare i conti anche con la rabbia di Clara, che non ha alcuna intenzione di perdonarlo per quanto accaduto…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo la trama delle precedenti puntate di Un posto al sole su Rai 3, Eduardo è stato messo alle strette da due sicari e il piano di Alberto rischia di metterlo in serio pericolo; solo una mossa a sorpresa può infatti allontanarlo dai guai, rendendosi finalmente conto di quanto sia stato rischioso allearsi con Torrente.

Michele e Silvia, nel frattempo, stanno convincendo Guido e Mariella a riconciliarsi e a mettere in salvo il proprio matrimonio; la coppia tuttavia è sull’orlo della rottura. Intanto la presenza di Valeria nella vita di Niko insospettisce e non poco Renato; l’uomo, continuando ad intromettersi nella loro vita privata, ha un confronto con Valeria…

Un posto al sole, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Un posto al sole va in onda tutte le sere su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.50; ogni puntata, oltre ad essere trasmessa in chiaro, è disponibile in contemporanea in modalità streaming sulla piattaforma di Raiplay.