Torna l’appuntamento con Un Posto al Sole, la soap opera italiana che racconta da anni le storie e le intricate vicende degli abitanti di un condominio, Palazzo Paladini, situato sulla collina partenopea di Posillipo, stretta tra il luccicante mare di Napoli ed il Vesuvio. Le anticipazioni di Un Posto al Sole, puntata di venerdì 9 agosto in onda dalle ore 20.50 su Rai3 ci rivelano che tra Clara, Eduardo e Federico è tornato il sereno. I tre, infatti, si stanno godendo la pace ritrovata, ma in realtà all’orizzonte ci sono altri problemi in arrivo. Alberto, infatti, è pronto a tutto pur di far saltare questa loro sintonia e sta architettando un piano che potrebbe nuovamente sconvolgere l’equilibro di tutti.

Anticipazioni La Promessa, puntata 8 agosto 2024: Jimena prova a sedurre Manuel

Palladini, infatti, ha pensato di contattare Torrente per pagare a Sabbiese. Intanto Marina è sempre più delusa dal comportamento del marito, mentre Raffaele e Viola stanno organizzando la loro partenza per Barcellona dove ad attenderli ci sono Ornella e Patrizio.

Anticipazioni Un posto al sole, 9 agosto 2024: Rosa sostituisce Giordano in portineria

Durante la puntata di venerdì 9 agosto 2024 di Un posto al Sole novità anche Damiano che decide di fare una bella sorpresa a Manuel portandolo a Gaeta. intanto novità anche nella portineria del condominio, Palazzo Paladini, situato sulla collina partenopea di Posillipo, visto che Rosa sostituisce Giordano in portineria. Per la Picariello sarà un momento di grande tristezza visto che con le diverse partenze si ritroverà sempre più sola a Palazzo Palladini. Cosa succederà nella nuova puntata? In attesa di scoprirlo ricordiamo dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, tutte le new entry: chi sono/ Marcello svolta, gioia per Adelaide

Magdalena sta cercando di dare del filo da torcere a Ferri, mentre Marina sta vigilando sul marito sperando che non si rimetta nei guai. La Giordano, invece, teme che il marito le stia mentendo, mentre Alberto è pronto a tutto pur di vendicarsi di quanto successo. Intanto Niko e Jimmy volano a Formentera, mentre Renato è molto dispiaciuto per non essere riuscito a riunire la famiglia.