Anticipazioni Un posto al sole, puntate 18 e 19 giugno 2024/ Clara nel panico per il rapimento di Federico

Anticipazioni Un posto al sole, 18 e 19 giugno 2024: Clara preoccupata per Federico

Oggi e domani sera, martedì 18 e mercoledì 19 giugno 2024, vanno in onda due nuove puntate di Un posto al sole su Rai 3; stando alle anticipazioni di oggi, riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, la fuga di Alberto con Federico ha scatenato una vera e propria caccia all’uomo e destato non poche preoccupazioni nei protagonisti. Niko cerca un modo per mettersi sulle tracce di Alberto e convincerlo a riportare il figlio a casa, ma l’uomo è disperato per il timore di doversi separare per sempre da lui e potrebbe arrivare ad una mossa pericolosa.

Intanto Ornella è ormai venuta a conoscenza dei problemi di salute di Luca e cercherà in tutti i modi di tenerlo d’occhio; il suo comportamento tuttavia insospettirà Rossella, alla quale Ornella alla fine rivelerà tutta la verità sulle condizioni del medico. Nel frattempo, Manuela è alle prese con il suo progetto legato al parco archeologico. Nella puntata di Un posto al sole di domani, mercoledì 19 giugno 2024, le anticipazioni rivelano invece che Diana è stata dimessa dall’ospedale e potrebbe ottenere una possibilità da Nunzio, ormai deciso a dimenticare Rossella; nel frattempo Clara è in forte crisi per la scomparsa di Federico, con Alberto pronto a prendere una scelta inattesa.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Clara ed Eduardo hanno finalmente celebrato il loro tanto atteso matrimonio, macchiato però dall'improvvisa sparizione di Federico per mano di Alberto; l'uomo è infatti privo di lucidità in questo momento e, preoccupato che non possa più rivederlo e perdere i contatti con lui, ha deciso di rapirlo e portarlo via con sé. Clara vive un momento di grandissima angoscia, tutti sono preoccupati per le sorti di Federico: come si concluderà la caccia all'uomo? Cos'è accaduto invece nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda nei giorni precedenti come sempre su Rai 3?

