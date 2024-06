Un posto al sole, anticipazioni puntata 17 giugno 2024/ Alberto rapisce Federico, il caso choc!

Un posto al sole, anticipazioni puntata 17 giugno 2024: Alberto protagonista di un gesto choc

Proseguono gli appuntamenti di Un posto al sole, con le anticipazioni della nuova puntata della soap made in Napoli la cui messa in onda é prevista oggi in data 17 giugno 2024. Nel nuovo episodio, Alberto sembra vivere un momento di crisi personale, fino a spingersi ad un gesto choc nei riguardi di Federico: un rapimento. Una svolta preoccupante che scatena subito una caccia all’uomo.

Endless Love, anticipazioni puntata 17 giugno 2024/ Ozan vuole costituirsi, la confessione a Nihan!

Anche per questo inizio nuova settimana Un posto al sole promette quindi dei risvolti inaspettati e sconvolgenti, a beneficio di un’impennata di ascolti della soap. D’altronde non sono le uniche brutte notizie che arrivano nel corso della nella nuova puntata della soap di Rai 3: la felicità per le nozze di Clara ed Eduardo si trasforma molto presto in un incubo proprio per effetto della scomparsa improvvisa del piccolo Federico. Alberto lascerebbe trapelare dei segnali di mancata lucidità e, per il timore di perdere il figlio, si spinge a rapirlo.

My Home My Destiny 2, anticipazioni settimanali dal 17 al 21 giugno 2024/ Paura per Benal: rapita da Serhat

Tra le altre anticipazioni TV di Un posto al sole, Niko…

Intanto il rapimento di Federico scatena una serie di conseguenze tra i protagonisti di Un posto al sole. Nel corso della puntata del 17 giugno 2024, Niko inizia a cercare un modo per convincere Alberto a riportare il bambino a casa. La tensione cresce intanto anche nel rapporto tra Ornella e Luca, e culmina in una discussione accesa che costringe la dottoressa Bruni a rivelare a Rossella la verità sulla malattia di Luca. Nel frattempo, tra le anticipazioni del rinnovato appuntamento di Un posto al sole, Manuela resta coinvolta nel progetto di intrattenimento del parco archeologico, ma non lavora in solitaria ricevendo l’appoggio del collaboratore e ormai suo intimo collega, Manuel.











© RIPRODUZIONE RISERVATA