Anticipazioni Una strada verso il domani 3/ Seconda puntata 9 luglio: Joachim triste

Una Strada verso il Domani 3 torna venerdì prossimo con la seconda puntata. Il pubblico di Raitre si è già messo a caccia delle anticipazioni, anche se in rete trapela davvero poco sul nuovo episodio che vedrà protagoniste Caterina Schöllack e le sue tre figlie Monika, Helga ed Eva. La miniserie tedesca, come nelle precedenti stagioni, è strutturata su tre puntate e la prossima è proprio quella in cui vedremo quali conseguenze ci saranno nelle vite dei protagonisti dopo le amare scoperte del primo episodio. Dalle poche anticipazioni sulla trama fornite da rai.it, nella prossima puntata dovremmo assistere alla crisi di Monika e Joachim. I due hanno accusato un durissimo colpo dopo l’aborto spontaneo di Monika nella prima puntata. Per i due sposi sta per cominciare un periodo davvero duro.

Anticipazioni Una strada verso il domani 3: la seconda puntata venerdì 9 luglio

La grande gioia per la dolce attesa dura davvero poco per Joachim e Monika. Lei è a pezzi naturalmente, ma anche il marito sta attraverso un momento difficilissimo. L’uomo infatti non riesce a reagire e a riprendersi dallo choc causato dalla perdita del bambino e deve affrontare i pericoli della depressione. Oltre alle anticipazioni della seconda puntata, dalla rete arriva qualche curiosità sulla serie tv. Le riprese di questa terza a stagione, ad esempio, sono iniziate il 10 febbraio 2020 e sono state interrotte a marzo a causa della pandemia da Covid-19, per poi riprendere definitivamente da settembre fino all’8 ottobre 2020.

