Anticipazioni Una vita ultima puntata/ Come finisce la soap? Due morti e…

Una vita chiude i battenti con l’ultima puntata in onda il 12 novembre su Canale 5. Dopo sette anni passati a seguire con passione le vicende degli abitanti di Acacias 38, l’amata soap spagnola si conclude con un appuntamento che lascerà gli spettatori senza parole: tanti i colpi di scena che attendono dietro l’angolo. DiPiù Tv svela in esclusiva cinque anticipazioni su Una vita, nello specifico nell’ultima puntata assisteremo a due morti e tre lieti fine.

Partiamo da due antagonisti per eccellenza, Genoveva e Aurelio. Quest’ultimo si pensava fosse morto per mano di Rodrigo, invece scopriamo che ha inscenato tutto. Le anticipazioni ci dicono che il Quesada tornerà ad Acacias assetato di vendetta contro la moglie. Non appena si recherà a casa sua, sorprenderà Genoveva, in compagnia di Gabriela, e le spara. Un colpo fatale per la donna. Poi, Aurelio punterà anche la pistola contro Gabriela, ma arrivati a questo punto interverrà Marcelo per sparare a sua volta al suo ex padrone, uccidendolo. Seppur ferita gravemente, Genoveva chiede di poter parlare un’ultima volta con Felipe per fare ammenda dei suoi crimini. Lui, però, non intende perdonarla. Aurelio e Genoveva escono così definitivamente di scena. A quel punto c’è però un altro colpo di scena: Genoveva infatti aveva pianificato la morte di sua madre così da impossessarsi dei suoi averi, e scopriamo che era in combutta con Cayetana Sotelo Ruz, la prima grande cattiva della soap.

Una vita saluta due grandi antagonisti e lascia spazio anche a tre lieti fine. Secondo Nuovo TV, la storia d’amore tra Felipe e Dori si concluderà nel migliore dei modi: i due infatti annunceranno il loro matrimonio e poi partiranno alla volta della Svizzera, dove l’infermiera potrà completare i suoi studi. L’avvocato è ormai un uomo nuovo grazie all’amore per Dori. Inoltre, Rosina riceverà l’inaspettata visita di sua figlia Leonor, che manca da moltissime puntate. La ragazza le rivela di aver pubblicato un libro e di vivere a Madrid con la sua famiglia. Intanto, la sorella di Rosina, Hortensia, che non si è mai sposata, trova in Pascual l’uomo con cui condividere la sua vita.

Su consiglio della figlia Azucena, alla quale ha appena rivelato di essere nata fuori dal matrimonio, Hortensia si fa coraggio e confessa a Pascual il suo segreto. Lui, invece di ripudiarla come si usava all’epoca, organizza una sorpresa con amici e parenti, e davanti a tutti le chiede di sposarlo.











