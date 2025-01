Anticipazioni Uomini e Donne, è rottura definitiva tra Claudia D’Agostino e Diego Tavani

Non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Infatti, stando alle anticipazioni Uomini e Donne fornite dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, Diego Tavani e Claudia D’Agostino si lasceranno. Già nelle ultime registrazioni, avvenute prima di Natale, le cose non andavano bene per i due protagonisti del dating show ed adesso, durante la registrazione del 3 gennaio 2024, la prima dell’anno c’è stato questo epilogo.

Non sono note molte informazioni su cos’è successo ma stando agli spoiler sembra che in studio c’è stato un nuovo duro confronto tra la dama e il cavaliere. Nella scorsa registrazione Claudia ha scritto una lettera a Diego ma una volta di fronte a Tavani, la dama ha preso la missiva e l’ha strappata accusando il cavaliere di non darle le giuste dimostrazioni. Oggi i due hanno avuto un nuovo confronto ma non sono arrivati a nessun punto di incontro, anzi, e così si è arrivata alla rottura definitiva tra Claudia D’Agostini e Diego Tavani ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Uomini e Donne, Diego Tavani abbandono lo show: “Non mi sento più a mio agio”

Nella registrazione del 3 gennaio 2025, la coppia è arrivata al capolinea. Dopo l’ennesimo duro confronto, Claudia D’Agostino ha deciso di chiudere con il cavaliere che ha reagito in maniera inaspettata e spiazzante: Diego Tavani ha deciso di abbandonare il programma, affermando di non sentirsi più a suo agio nel parterre. Insomma dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che Diego e Claudia si lasciano e che il cavaliere arriverà persino ad abbandonare il programma: sarà un addio definitivo o ritornerà nel parterre del Trono Over? Nel frattempo il dating show di Canale5 ritornerà in onda martedì 7 gennaio 2024 con le nuove puntate sempre a partire dalle 14.45.