Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 3 gennaio 2024: cosa succederà nelle prossime puntate

Dopo la pausa dovuta alle Festività Natalizie oggi i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico di Uomini e Donne torneranno in studio per registrare le nuove puntate ed ovviamente non mancheranno le anticipazioni Uomini e Donne che sveleranno in anteprima come si evolveranno le loro vicende. Al timone ci sarà come sempre Maria De Filippi mentre a commentare le esterne, le conoscenze e le frequentazioni di troniste e corteggiatori e dame e cavalieri ci saranno come sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Martina De Ioannon verso la scelta a Uomini e Donne/ Svelata la probabile data

Le nuove puntate di Uomini e Donne, prenderanno il via da martedì 7 gennaio 2024 a partire dalle 14.45 su Canale5 dal punto in cui si erano interrotte. L’evento clamoroso che andrà in scena sarà Michele Longobardi cacciato da Uomini e Donne dopo essere finito al centro di segnalazioni e indiscrezioni a causa diversi profili social fake creati con cui messaggiava con le sue corteggiatrici e soprattutto per una frequentazione con una ragazza esterna al programma, Alessandra Somensi. Per questo le uniche troniste del programma di Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sposano/ Video: proposta romantica dell'ex Uomini e Donne

Anticipazioni Uomini e Donne: Martina De Ioannon pronta alla scelta tra Ciro e Gianmarco?

Cosa succederà nella registrazione di oggi di Uomini e Donne? Grande attesa c’è per il Trono Classico e soprattutto per Martina De Ioannon sempre più vicina alla scelta tra Ciro Solimeno e Gianmarco. L’ex volto di Temptation Island nel dating show di Canale5 ha concentrato la sua conoscenza su soli due corteggiatori molti diversi tra di loro. Ciro è più serio e riservato, ma ha dimostrato di essere preso da lei e che qualora lo scegliesse sarebbe un ‘Si’ sicuro. Estroverso e capace di gesti plateali ed eclatanti, invece, è Gianmarco che però durante una scorsa esterna le ha fatto capire, provocatoriamente che potrebbe dirle di no. Con entrambi ci sono state esterne e baci appassionati ma solo uno sarà la scelta di Martina De Ioannon, chi?

Vittoria Deganello vittima di una truffa/ Cos'è successo all'ex Uomini e Donne

L’altra tronista di Uomini e Donne ancora in gioco è Francesca Sorrentino che invece nei giorni scorsi si è ritrovata quasi senza corteggiatori, ad eccezione di Francesco, ed ha chiesto alla redazione di far scendere nuovi ragazzi per lei e sicuramente nella registrazione di oggi ci sarà la conoscenza di nuovi corteggiatori. Infine spazio avrà anche il Trono Over con i protagonisti storici tra cui Gemma Galgani che dopo aver chiuso con Fabio Cannone ha voltato pagina con un nuovo cavaliere. Da parte sua, invece, Fabio Cannone sta conoscendo due nuove dame: Ida Linda ed Eleonora, ci saranno dei nuovi sviluppi?