Anticipazioni Uomini e donne, puntata 27 ottobre 2023/ Nuova conoscenza per Gemma dopo Maurizio

Uomini e donne, scricchiola il rapporto tra Silvio e Donatella

Nuovo appuntamento con Uomini e donne, oggi pomeriggio su Canale 5 torna il dating show condotto da Maria De Filippi con nuove sorprese e colpi di scena. Nella puntata andata in onda ieri è andato in scena un nuovo confronto tra Silvio e Donatella, che sembrano sempre più in crisi. La loro situazione tiene banco nel parterre del Trono Over, così come le loro incomprensioni e l’ennesimo scontro esploso in studio. Dopo la conoscenza iniziale che faceva ben sperare, la loro frequentazione è già ai titoli di coda?

Uomini e donne, Gianni Sperti: "Ho trovato quello incondizionato e..."/ La dichiarazione d'amore é social!

Chi invece ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con la sua Dama è Marco: il Cavaliere ha ammesso che con Aurora non è scattato nulla in più, così come non c’è stato un reale interesse per le altre dame del parterre. Motivo per il quale è stato invitato a lasciare il programma.

Anticipazioni Uomini e donne: Manuela Carriero lascia, Gemma riparte dopo Maurizio

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda su Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il pubblico avrà modo di assistere al grande colpo di scena che da giorni tiene banco sul web: l’addio di Manuela Carriero al trono. La tronista ha infatti deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi, consapevole che le frequentazioni con i corteggiatori Carlo e Michele non sono andate a buon fine. Michele, tra l’altro, è tornato in studio per darle una lettera d’addio.

Soleil Sorge, Giacomo Giorgio di Mare fuori é il nuovo fidanzato? / La verità dell'ex Uomini e donne!

Intanto, sul fronte Trono Over, Gemma Galgani riparte dopo la cocente delusione dovuta al Cavaliere Maurizio, con il quale la frequentazione non è proseguita. La dama torinese ha infatti iniziato una conoscenza con un nuovo cavaliere, Bruno: come andrà a finire con lui? Intanto sembra ufficialmente terminata la frequentazione tra Silvio e Donatella, dopo i recenti battibecchi. Il Cavaliere, intanto, intende iniziare una conoscenza con una nuova Dama, Gabriella, e la fa rimanere in studio.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, madre-natura a Ciao Darwin 2024?/ La confessione sul nuovo ruolo tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA