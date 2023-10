Antitrust Ue regola fusioni tra compagnie aeree/ “Dovranno garantire una concorrenza leale”

Fusioni tra compagnie aeree e operazioni di cessione degli slot di decollo, l’Europa interviene attraverso l’Antitrust per regolamentare queste attività e garantire il principio di concorrenza sleale, per evitare il rischio che alcune società effettuino progetti di acquisizione che potrebbero penalizzare altre compagnie. Il nuovo commissario Didier Reynders ha dichiarato al Financial Times: “I regolatori di Bruxelles cercheranno concessioni più severe da parte delle compagnie aeree che intendono fondersi per garantire una concorrenza leale“.

Per questo sarà rivista anche la norma sulla concessione degli slot aeroportuali, che le compagnie spesso cedono alla concorrenza proprio al fine di facilitare un accordo commerciale. Questo comportamento era stato concesso fino ad ora dall’Ue, ma lasciando spesso slot inutilizzati sulle rotte previste pur di non assegnarli ai concorrenti. Ora invece Bruxelles chiederà l’assegnazione alle compagnie rivali qualora ce ne fosse bisogno. Inoltre potrà essere chiesto alle aziende di vendere l’attività che non sarà considerata essenziale per business passeggeri.

Antitrust Ue interviene per regolamentare le operazioni di fusione tra compagnie aeree

Il nuovo commissario Ue all’Antitrust ha dichiarato al Financial Times quali sono le intenzioni dell’Europa per quanto riguarda la prossima regolamentazione degli accordi commerciali per fusione e acquisizione tra compagnie aeree. Affermando di voler rivedere la norma che prevede la concessione degli slot aeroportuali: “Vediamo che alcune soluzioni non risultano efficaci. Alcuni anni fa eravamo sicuri che la soluzione degli slot andasse bene. Ma poi i risultati non sono arrivati“.

Queste nuove regole saranno applicate nell’ambito di una più ampia revisione di tutto il settore del trasporto aereo europeo, e Bruxelles, come sottolinea il commissario, insisterà soprattutto sulla cessione dei beni, per permettere di sostenere il principio di concorrenza leale. Attualmente da parte della commissione sono in osservazione le operazioni di fusione tra Lufthansa-Ita Airways e l’impatto che potrebbe avere l’acquisizione di Asiana da parte della compagnia Korean Airways per gestire le tratte tra Europa e Corea del Sud.

