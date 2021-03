Antonella Appulo, indagata con Benotti per mascherine/ “Ha visto Domenico Arcuri…”

A lungo inseguita dagli inviati di “Non è l’Arena”, Antonella Appulo alla fine decide di intervenire nel programma di Massimo Giletti per raccontare la sua verità. La donna, collaboratrice di Mario Benotti, indagato con l’accusa di aver sfruttato l’amicizia con Domenico Arcuri per influenzare gli acquisti di mascherine, non ha negato i rapporti tra i due, anzi ha aggiunto un particolare. «So che si conoscono e so che durante la pandemia si sono visti. Loro si conoscono da tanti anni», ha dichiarato a La7, come riportato da Libero. Antonella Appulo, che è stata segretaria di Graziano Del Rio (Pd), è indagata a sua volta per aver ricevuto 53mila euro dalla commessa delle mascherine consegnate all’ex commissario Arcuri per l’emergenza legata alla prima ondata Covid. Il conduttore ha, quindi, chiesto chiarimenti in merito al rapporto tra lei e Mario Benotti: «L’ho conosciuto durante il Governo Renzi, non riesco a vederlo come lo descrivete. Devo molto a lui». Inoltre, ha smentito di essere la sua amante.

ANTONELLA APPULO E LA CONOSCENZA CON MARIO BENOTTI

«Ho un rapporto di stima e amicizia con il professore, mi ha aiutato anche economicamente», ha raccontato Antonella Appulo a “Non è l’Arena”. Quando il conduttore Massimo Giletti ha provato a incalzarla, chiedendo se sia possibile che Mario Benotti abbia nutrito dei sentimenti forse non corrisposti secondo quanto riportato da Libero, ha replicato: «Sicuramente con me è stato premuroso». Ma l’accusa di essere l’amante di Benotti è arrivata in primis da Daniela Guarnieri, compagna dell’ex giornalista Rai. «Da lei ho ricevuto messaggi minacciosi, sono stata diffamata. Il suo scopo era ferirmi, danneggiare la mia immagine, ha fatto un capolavoro», ha spiegato la collaboratrice di Benotti. Ma ha anche spiegato che la vicenda ampiamente trattata dal programma di Massimo Giletti ha avuto pesanti ripercussioni per lei. «Questa storia mi sta distruggendo anche dal punto di vista fisico, ne sono venuta a conoscenza dai giornali. Non sono abituata a questo tipo di cose», ha concluso Antonella Appulo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA