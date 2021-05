Antonella Bavaro, moglie Alessandro Haber/ L’attore rivela: “Non viviamo insieme”

“È stato una sorta di regalo”. Con queste parole, Alessandro Haber, attore e regista originario di Bologna, ha parlato del suo matrimonio con Antonella Bavaro in un’intervista rilasciata nel 2019 a Vieni da me. Nonostante la notevole differenza d’età (si parla di ben 33 anni), Alessandro e Antonella compongono una coppia affiatata, unita soprattutto dall’amore condiviso per la loro figlia Celeste. Quest’ultima è venuta al mondo nel 2004, quando Haber aveva già 57 anni.

Oggi è un papà presente di cui Antonella va fiera: “Guarda la figlia e si commuove”, ha dichiarato in proposito Antonella, ospite con lui nel salotto di Caterina Balivo. Un particolare tenero che nessuno si aspettava, e che mette ben in evidenza il suo lato emotivo. Tra le altre curiosità sulla loro famiglia si accenna al fatto che i due vivano separati (si parla di due case diverse) per via di scelte personali e almeno in parte imponderabili.

Chi è Antonella Bavaro, moglie di Alessandro Haber

Al pari di Alessandro Haber, anche Antonella Bavaro è un’attrice. La ricordiamo in diversi ruoli nelle fiction Don Matteo, Un passo dal cielo, Squadra Antimafia e Distretto di polizia, tanto per citarne alcune, ma ha anche svolto diversi lavori per il teatro e per il cinema. Pur non coabitando, Alessandro e Antonella rimangono legati da un forte affetto e soprattutto – come detto sopra – dall’amore per Celeste, che oggi ha 17 anni. All’epoca del loro incontro, la differenza d’età non li frenò dal voler stare insieme.

Oggi, però, è tutto diverso: Haber ha dichiarato di considerarla alla stregua di una figlia, motivo per cui ha deciso di interrompere la convivenza senza comunque venire meno ai suoi impegni di padre. In gioventù, Alessandro Haber ha dedicato la sua vita principalmente alla recitazione; poi l’incontro con Antonella Bavaro ha completamente stravolto la sua vita.

