Antonella Clerici gratis a Sanremo 2020/ La conduttrice “Non percepirò un euro”

Antonella Clerici parteciperà al Festival di Sanremo 2020 nelle vesti di co-conduttrice a fianco di Amadeus, senza percepire un euro di compenso. A sganciare la bomba è stata la stessa ex padrona di casa de “La prova del cuoco”, attraverso Instagram. La Clerici ha svelato il cachet gratutio per via indiretta, rispondendo ad un commento di un hater, un classico leone da tastiera. Succede che la stessa conduttrice pubblica sulla propria pagina Instagram una foto/screen, riguardante una sua intervista al Corriere della Sera, in cui si parla del MeeToo e degli attacchi degli ultimi giorni ad Amadeus. La Clerici difende il conduttore e la follower replica osì: “Certo è normale x te che ti hanno pagato milioni di euro, se no con sto cavolo partecipavi a S. Remo, e avresti avuto una considerazione diversa in questo caso… Se ti saresti trovata nella stessa situazione di alcune donne volevo vedere dove trovavi il coraggio di usare l’ironia su certi argomenti”, ecc ecc.

ANTONELLA CLERICI SARÀ ALL’ARISTON ALLA QUARTA PUNTATA

Lapidaria la replica della stessa Clerici, che in risposta al commento acido di cui sopra scrive: “Pensa che non prenderò 1 euro” . Una frase che ovviamente è giunta inaspettata, visto che nessuno si attendeva che la Clerici presenziasse gratis sul palco dell’Ariston. Difficile comunque che la stessa non venga pagata, piuttosto è molto più probabile che la bionda della tv decida di devolvere per intero il proprio chacet a qualche associazione benefica. Una decisione che ricorda da vicino quella presa da Tiziano Ferro, ospite presso il Festival, e che ha spiegato che donerà interamente il proprio compenso ad alcune onlus e a delle strutture ospedaliere. Tornando alla Clerici, la potremo vedere in tv durante la quarta serata del Festival, in compagnia ovviamente di Amadeus nonché della fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello. Quella della Clerici sarà la terza partecipazione a Sanremo dopo il 2005 come valletta a fianco di Bonolis, e dopo quella del 2010 come conduttrice e co-conduttrice.

