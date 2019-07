Antonella Clerici legge Selvaggia Lucarelli/ Foto: “Tutta la vita in salumeria!”

Antonella Clerici, Selvaggia Lucarelli e la buona cucina: un trio che si spiega con un titolo “Falso in bilancia”. È quello del nuovo libro della Lucarelli che la bionda conduttrice Rai sta leggendo in questi giorni. Antonella Clerici ha infatti postato uno scatto che la vede totalmente assorta nella lettura del libro in questione di cui, a quanto pare, condivide ogni parola. Lo palesa con una lunga didascalia nella quale ne spiega anche le motivazioni: “Condivido ogni singolo dettaglio di questo libro – scrive la Clerici su Instagram, per poi aggiungere – solo chi ama mangiare come noi puo’ capire. Dalla repulsione x il tofu alla dieta dukan alla gioia di essere incinta x poter finalmente ingurgitare qualunque carboidrato! Tutta la vita la pasticceria (x me il salumiere) che la taglia 40”. Tagga poi la Lucarelli e cita sua figlia Maelle, che è l’autrice dello scatto.

Antonella Clerici, foto “al naturale” e grandi complimenti sul web

Antonella Clerici, così come molte altre donne, dice basta allo stereotipo della taglia 40 e della magrezza a tutti i costi. E lo fa con grande coerenza. Nello scatto, infatti, si mostra struccata, in tuta e in posizione rilassata, sul suo divano. Niente fronzoli, niente photoshop, una foto del tutto naturale per mostrare che è questa la vita vera. La perfezione non esiste e la Clerici, così come Selvaggia Lucarelli espone nel suo nuovo libro, lo sottolinea a suo modo, condividendo inoltre lo scritto della giornalista. Un gesto che è stato molto apprezzato della fan della conduttrice. Tantissimi sono infatti i commenti positivi per la Clerici e il “coraggio”, non da tutti al giorno d’oggi, di mostrarsi “al naturale”.





