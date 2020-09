Antonella Clerici presenta la figlia Maelle/ Foto prima copertina: “Le ho proposto..”

Antonella Clerici presenta al pubblico sua figlia Maelle. Per la prima volta, la figlia della nota conduttrice e del suo ex Eddy Martens appare nella cover di un noto settimanale italiano, per la precisione OGGI. La ragazza, 11 anni, posa assieme alla mamma che la mostra fiera e felice ai lettori. È proprio di lei che la Clerici parla poi nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale. In particolare, si parla della possibilità che vada a Milano con lei: “Le ho proposto di venire qualche giorno con me a Milano, ma mi ha chiesto se fossi impazzita, lei sta bene qui (a casa, ad Arquata Scrivia), ha le sue abitudini, i suoi piccoli riti quotidiani, i suoi puntelli. E sa che per me il lavoro è una passione fortissima. E poi è sempre qui che torno, faccio solo la pendolare con Milano”, ha raccontato la conduttrice.

Antonella Clerici sul nuovo programma: “L’ho voluto fortemente”

L’attenzione, nel corso dell’intervista, si sposta poi sui nuovi impegni lavorativi di Antonella Clerici. La conduttrice dal 28 settembre torna su Rai 1 con il programma di cucina È sempre mezzogiorno, e alle pagine di Oggi ha dichiarato: “Sono felice, questo programma l’ho pensato e voluto fortemente. Se non andrà bene sarà solo colpa mia, me ne prendo la responsabilità.” Poi è entrata nel dettaglio, spiegando che: “Mi sono fatta fare un contratto di un solo anno per la prima volta in 35 anni che lavoro: mi piace l’idea di vedere come andrà e voglio mettermi alla prova”. Una bella prova, dunque, per la conduttrice, pronta a dare il via a questa nuova sfida.





