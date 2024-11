Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone che presto festeggeranno 10 anni d’amore. Un traguardo importante per la coppia che sembrerebbe pronta anche a festeggiare questo anniversario con una festa intima e privata destinata solo ad amici e parenti stretti come rivelato dal settimanale Gente. Una sorta di “cerimonia delle promesse” viene sottolineato dal settimanale, un qualcosa di lontano anni luce da quello che è il “matrimonio tradizionale con lo scambio delle fedi, l’abito bianco e il bouquet da lanciare alle invitate per propiziare nuove unioni”. Del resto proprio Antonella Clerici in diverse occasioni parlando dell’amore per il compagno Vittorio Garrone ha raccontato di non aver mai pensato alle nozze perchè il matrimonio non le portano bene.

In passato, infatti, la conduttrice si è sposata per ben due volte: la prima con Giuseppe Motta, giocatore di basket, e successivamente nel 2000 con Sergio Cossa. Due matrimoni naufragati poco tempo dopo.

Vittorio Garrone e il primo incontro con Antonella Clerici

Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici, è perdutamente innamorato della conduttrice. Ancora oggi ricorda il primo istante in cui i suoi occhi hanno intravisto quelli di Antonellina: “quando è entrata al ristorante, è stato un colpo di luce. Ci siamo messi a parlare e ci siamo dimenticati della nostra amica”. Da quel momento i due hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi lontani da occhi indiscreti e dal mondo del gossip. “All’inizio eravamo noi due, abbiamo coltivato la nostra storia mettendo buone basi” – ha detto la conduttrice dalla pagine di Gente.

Man mano che le cose si facevano più importanti, i due hanno deciso di uscire allo scoperto confermando il loro amore e condividendo questa grande gioia con tutta la loro famiglia allargata. “Tutto sta nel vivere i rapporti nel rispetto dei ruoli” – ha detto la Clerici che è entrata in punta di piedi nella vita familiare del suo compagno. Oggi la coppia viva nella loro splendida casa nel bosco circondati dall’affetto dei rispettivi figli.