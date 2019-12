Antonella Clerici torna in TV con Ti Lascio Una Canzone/”Non vedo l’ora”

Antonella Clerici è pronta a tornare in TV con Ti Lascio Una Canzone, che riprenderà dopo Pasqua, e parteciperà a Sanremo 2020. In un’intervista con Oggi ha parlato della sua pausa e di quanto le sia servita per ricaricarsi e tornare con il massimo delle energie per ricominciare. È il momento di riprendersi dalle delusioni lavorative dell’ultimo anno: “Quest’anno è stato professionalmente avaro di soddisfazioni ma ne ho approfittato per scendere dalla giostra e per dedicarmi a chi amo”. Tenersi lontano dalla frenesia del lavoro aiuta a mettere al primo posto le cose che veramente contano: “Per anni ho spinto sull’acceleratore per dimostrare quanto valessi e per dimostare cosa potessi realizzare dal punto di vista professionale”. L’età però cambia le persone e lo stesso è successo ad Antonella Clerici: “Mi sono concentrata su altro, mi sono inevitabilmente persa. Ho imparato a vedere oltre”.

Antonella Clerici: “Ho scoperto sulla mia pelle che è tardi”

Quando si cresce e si diventa adulti si capisce che il tempo è la cosa più preziosa che una persona possa avere. Riguardo questo punto, Antonella Clerici ha dei rammarici: “Vorrei che imparassimo tutti a decodificare le priorità. Non c’è bisogno di voli pindalici per donarsi agli altri, basta cominciare da chi ci sta affianco”. E affianco a lei c’è proprio la sua Maelle e il suo compagno Vittorio Garrone, con cui si è trasferita in una tenuta in campagna: “Preferisco fare una passeggiata con lui, magari stando zitti ad ascoltare i rumori del bosco”. La vita nella natura è stata un punto di svolta per la conduttrice di Rai 1: “Vivere in campagna mi ha fatto riassaporare il senso della solidarietà, dell’esserci per gli altri”. Il capodanno è però un momento di gioia e di felicità insieme alle persone che si amano: “Festeggio sempre con un tocco di rosso, è un colore coraggioso…lo indosso sempre nella prima puntata di un programma che conduco”.

“La gente ha voglia di TV pulita e non urlata”: la Clerici dice la sua sulla televisione

Antonella Clerici è un personaggio televisivo storico ormai. Sono tanti i programmi che ha condotto e diversi gli studi televisivi in cui ha lavorato. La televisione di adesso è sicuramente cambiata da quella di qualche anno fa: “Dovrebbe tornare il gradimento, piuttosto che l’analisi dei dati di ascolto”. Lei vuole regalare al pubblico ciò che più desidera: “Il pubblico a casa chiede leggerezza, io voglio fare programmi che regalano dolcezza, emozioni e sentimenti puliti”. E il pubblico sembra apprezzare la linea scelta dalla conduttrice: “Quando mi sentono per strada sento amore…anche sui social, che solitamente sono spietati, i miei detrattori sono pochissimi”. Sul motivo per cui la gente la ama, Antonella Clerici crede di avere qualche idea: “Mi vedono come una di loro… sono una persona normale. La normalità oggi è la follia di una volta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA