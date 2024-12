Antonella Clerici, chi è e carriera della conduttrice: la lunga esperienza in Rai

Antonella Clerici è al timone di Cena di Natale, il grande spettacolo evento che apre la settimana natalizia e che va in onda questa sera, lunedì 23 dicembre 2024, su Rai 1. La conduttrice sarà affiancata da numerosi ospiti in studio e in collegamento, come Gianni Morandi, Stefano De Martino, Alberto Angela e Francesca Fagnani, per celebrare il Natale che sta per arrivare. Una nuova avventura da aggiungere al suo già ricco curriculum televisivo, che la vede operare in Rai ormai da tantissimi anni.

Antonella Clerici, dopo una breve esperienza in reti minori, debutta in Rai negli anni ’80 conducendo successivamente alcuni programmi sportivi nel corso degli anni ’90. il suo volto e la sua voce sono però legati ad un programma cult come La prova del cuoco, che l’ha vista alla conduzione dal 2000 al 2018, ad eccezione di un breve periodo tra il 2008 e il 2010. Tra i tanti programmi condotti da lei in Rai vanno citati anche Domenica In, Ti lascio una canzone e The Voice Kids, oltre al Festival di Sanremo, sino all’attuale È sempre mezzogiorno.

Il programma simbolo della carriera di Antonella Clerici è indubbiamente La prova del cuoco, che l’ha resa un volto familiare per il pubblico Rai nel corso degli anni. Eppure dovette rinunciare alla conduzione in una finestra tra il 2008 e il 2010, nel periodo in cui rimase incinta della figlia Maelle, nata nel 2009. In un’intervista a Belve dello scorso aprile, la conduttrice aveva raccontato: “Finito il Festival di Sanremo avrei potuto chiedere la luna io, in realtà non ho chiesto una lira di aumento, anzi, ho chiesto di fare ancora La Prova del Cuoco che mi avevano tolto quando sono rimasta incinta”.

Discussa la decisione dei vertici Rai: “All’inizio mi hanno detto: ‘Visto che stai partorendo ti devi ritirare’. Poi però mi aspettavo che mi avrebbero richiamato e così non è stato. Non avevano però fatto i conti con il pubblico che ha fatto una sorta di ‘rivolta’…”. Il pubblico infatti la supportò e fu così che ritornò al timone, dopo una breve parentesi di conduzione affidata alla sostituta Elisa Isoardi, sulla quale ammette: “Avrei fatto esattamente la sua stessa cosa, ha approfittato di una situazione e ha fatto benissimo, non c’entra nulla lei con questa cosa”.