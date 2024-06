Antonella D’Alessio, chi è la moglie Rosario Miraggio?/ “La tua voce è il mio respiro”

Antonella D’Alessio è la moglie del cantautore napoletano Rosario Miraggio, che domenica 2 giugno sarà ospite a Domenica in per cantare uno dei suoi nuovi brani: “Nudi per strada”. Nel 2008 la collaborazione tra Rosario Miraggio e Gigi D’Alessio nell’album “Perdere o lasciare” non ha lasciato al cantante napoletano solo fama e successo, grazie al loro incontro, infatti, il cantante ha potuto conoscere una grande donna, nonché nipote di Gigi: Antonella D’Alessio.

Franco Miraggio, chi è padre di Rosario?/ "Mi sarebbe piaciuto fargli sapere che..."

Dopo essersi conosciuti da giovanissimi, Antonella e Rosario si sono innamorati, la loro storia d’amore è stata quasi sempre lontana dai riflettori e dalle pagine di gossip, in quanto lei non è un personaggio famoso e al momento del loro incontro, neanche lui aveva ancora fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo. Dopo pochi anni di frequentazione, Rosario e Antonella sono convolati a nozze nel 2010 e poi hanno coronato uno dei loro grandi sogni: diventare genitori, con l’arrivo di Francesco e Christian. Dopo essere diventata madre, Antonella D’Alessio ha scelto di dedicarsi a pieno alla famiglia e come si evince dai suoi profili social, i suoi figli sono tutto per lei e soprattutto, insieme al marito, sono il suo più grande amore.

Chi è Rosario Miraggio/ Il cantante è cambiato? "Canzoni non solo in napoletano..."

Antonella D’Alessio: l’amore per la famiglia e per il marito Rosario Miraggio

Antonella D’Alessio sui social appare come una donna molto estroversa, energica, innamorata della vita e soprattutto dei suoi figli, che fanno parte del maggior numero dei suoi post su Instagram, post che la dipingono come una madre premurosa e molto affettuosa. La sensibilità di Antonella probabilmente deriva anche dal fatto di aver avuto una madre molto affettuosa e un padre che purtroppo è “volato via” troppo presto, lei stessa su Instagram ha scritto: “Mi avete dato tanto, tu una madre sensibile e forte, mi hai tenuta sempre per mano, lui eternamente dentro il mio cuore, il mio pensiero costante e la mia mancanza più forte!”.

Dj Ringo attacca Victoria dei Maneskin: "Tutti rocker col c**o degli altri"/ Video: "Musica di mer*a"

Oltre ad essere una grande mamma, Antonella è anche una grande moglie, lei infatti, seppur restia a mostrarsi davanti alle telecamere, sui social ha sempre dimostrato di essere un pilastro per il marito Rosario, lei sostiene ogni suo progetto musicale, probabilmente nel privato è anche la persona di cui il cantante si fida di più e il suo parere conta molto. La canzone a cui Antonella sembra essere più legata è “Si me vuò bene ancora”, un brano che il marito pubblicò nel 2022 e che probabilmente potrebbe essere dedicato proprio a lei. Numerose sono le dediche social fatte da Antonella al cantante, probabilmente una delle più dolci è: “La tua voce è il mio respiro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA