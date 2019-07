Antonella De Iuliis, moglie Gigi Marzullo/ “Dopo 20 anni insieme, ci si guarda e…”

Antonella De Iuliis è la donna che, da oltre 20 anni, divide la propria vita con quella di Gigi Marzullo. Dopo una lunga convivenza, i due si sono sposati nel 2018. Una decisione matura e che è stata presa naturalmente dalla coppia che, dopo aver attraversato tanti momenti diversi nel corso di un rapporto così lungo e importante, ha deciso di pronunciare il fatidico sì per trascorrere insieme il resto della vita. Pur essendo molto riservato, Gigi Marzullo ha parlato della moglie Antonella e della decisione di sposarsi ai microfoni di Verissimo: “Mi sono sposato a 65 anni, ma conosco mia moglie da 20 anni. Non c’è stata una proposta di matrimonio, ma una presa d’atto. Dopo 20 anni che si sta insieme ci si guarda negli occhi e si capisce che l’ultimo pezzo della propria vita si può anche fare insieme, ben conoscendo i propri spazi”.

Antonella De Iuliis, moglie Gigi Marzullo: “con lei accanto non ho più paura”

Antonella De Iuliis, nonostante sia una presenza fissa e fondamentale nella vita di Gigi Marzullo, ha sempre lasciato la scena al marito che sostiene in tutte le sue scelte. Il segreto della loro unione è il rispetto dei propri spazi. A riferirlo è stato proprio Gigi Marzullo che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera ha confessato: “Antonella mi ha capito. E si prende i suoi spazi: lei viaggia, io no, per esempio. Ma ci ritroviamo sempre“”. Grazie ad Antonella De Iuliis, Gigi Marzullo è riuscito anche a superare in parte la paura della morte: “Io ho sempre avuto paura di non svegliarmi più. Da quando dormo in compagnia ho meno paura. Cosa temo? La morte. Non voglio lasciare questa vita perché è bellissima. Considero la morte una grande ingiustizia”, ha confessato ai microfoni di Verissimo. Un’unione grande e importante, dunque, quella tra Gigi Marzullo e Antonella De Iuliis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA