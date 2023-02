Antonella decisa a rivedere Antonino dopo GF Vip: “È speciale”/ Edoardo sbotta: “Futuro insieme? Non so”

Antonella Fiordelisi pensa ad Antonino Spinalbese dopo il suo addio al GF Vip: “Fuori ci rivedremo”

Nella diretta del Grande Fratello Vip del 23 febbraio è stato Antonino Spinalbese a lasciare definitivamente la Casa, concludendo la sua avventura iniziata a settembre. Desideroso da settimane di uscire per poter riabbracciare sua figlia Luna Marì, Antonino è ieri rimasto in attesa del verdetto da solo al fianco di Antonella Fiordelisi, con la quale – non senza intoppi e gelosie – ha stretto una bella amicizia.

Amicizia alla quale però si oppone Edoardo Donnamaria che ha anzi avvertito Antonella che, una volta fuori dal GF Vip, non accetterà alcun contatto di lei con Antonino. Un dictat che la Fiordelisi però non è affatto decisa a seguire, anzi.

Antonella pronta a rivedere Antonino, Edoardo in crisi: “Non so che futuro possiamo avere insieme”

Lo ha palesato in un confessionale fatto dopo la diretta del Grande Fratello Vip e, dunque, poco dopo l’uscita di Antonino dalla Casa. Il pensiero di Antonella è andato proprio a Spinalbese, e di lui ha detto: “Io sento che è una persona speciale che rivedrò fuori e sono sicura che lui mi accoglierà a braccia aperte.” Antonella è dunque decisa a continuare fuori la sua amicizia con Antonino e a contattarlo non appena uscirà dalla Casa. Una decisione che sicuramente scatenerà nuove tensioni con Donnamaria, già titubante sul futuro che la loro storia potrà avere dopo il programma. “Lei è salva (dal televoto, ndr) però non so sinceramente che futuro possiamo avere insieme.” ha infatti ammesso sconsolato Edoardo in confessionale.

