Antonino Spinalbese: “Sono psicopatico, ho avuto una vita complicata”

Antonino Spinalbese, ospite di “Ciao Maschio”, si racconta partendo dalla definizione che dà a lui stesso, quella di “lunatico”: “Mi definisco psicopatico perché sono un acquario-gemelli, ho delle particolarità divertenti e ironiche. Ci sono dei lati che di me predominano: ad esempio io cambio idea più repentinamente. Credo che questo sia dato anche dal fatto che fin da piccolo ho studiato moda e collaborando con artisti, mi hanno tirato fuori cose che cercavo di reprimere. Io cercavo di nascondere delle cose per imbarazzo ma in realtà mi fa piacere, ora, che questo si percepisca. Sono abbastanza strano“.

Guardando indietro alle spalle, Antonino ammette: “Ho avuto una vita complicata. Nella perdita di mio padre mi sono reso conto che non mi facevo più controllare dalle mie emozioni. La mia vita è cambiata anno dopo anno e sono cambiato in maniera molto diversa rispetto a quando ero più piccolo. Ho perso mio papà a diciassette anni e a quell’età ti trasformi in un uomo. Il mio “uomo” è arrivato in maniera un po’ particolare. Tutto questo cambiamento è avvenuto ma mi sono relazionato con sole donne. Ho delle grandissime lacune nel campo del “maschio”, sono una persona che si vuole più far proteggere, come le donne. Non sono il protettore”.

Antonino Spinalbese: “Con Belen litighiamo ancora”

Non è stata facile l’adolescenza di Antonino Spinalbese, che racconta: “Mio padre si è tolto la vita. Non l’ho mai accettato perché era molto deludente, da parte mia, pensarci. Avevo la figura di un uomo possente ma in realtà ho capito poi che la sofferenza di quel gesto derivava da molti aiuti che spesso gli uomini non chiedono. Dopo quel suo gesto la mia vita si è catapultata in maniera drastica e ho dovuto fare delle scelte. Ho cercato però sempre di essere vero. Nel crescere ho fatto gruppo con sole donne e questa cosa mi faceva stare più a mio agio rispetto che relazionarmi con uomini”.

Tante fragilità si sono ripercosse anche sulla vita sentimentale di Antonino Spinalbese: “Belen era più grande di undici anni di me e ho sempre avuto donne più grande. Forse perché voglio appunto sentirmi protetto. La mia attuale compagna però è più piccola di me. Sono poi lunatico e cambio spesso idea. Lei anche era lunatica: ovviamente adesso io ne parlo in maniera ironica perché mi tornano alla mente tutti i ricordi ma in quel momento non era per niente divertente. Ogni settimana ancora adesso litighiamo, poi andiamo d’accordo… Dipende”.