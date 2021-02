Antonella Elia bacia Pupo?/ La sfida dello sponsor prende la mano in diretta…

E alla fine la prova Mikado ha messo in subbuglio tutta la casa del Grande Fratello vip 2020 in questi giorni e lo stesso è successo ieri sera quando anche in studio è successo di tutto proprio in nome dei biscottini con la cioccolata che hanno fatto impazzire i concorrenti. Protagonisti del bacio in diretta della puntata di ieri sono stati proprio gli opinionisti del reality di Canale5 che presi dalla foga del gioco e del momento e dopo il lungo video dei baci in confessionale, si sono lanciati nella ‘prova’. Purtroppo non abbiamo potuto assistere al momento clou della serata ma quello che è certo è che ieri sera Alfonso Signorini tra Mikado e patatine, ha avuto il suo bel da fare spingendo molto il piede sull’acceleratore ed esagerando un po’, almeno a detta del pubblico che ha visto la puntata.

Antonella Elia bacia Pupo? La sfida dello sponsor mette in subbuglio la casa e.. lo studio

Ci sarà occasione per capire se Antonella Elia e Pupo si siano davvero baciati al Grande Fratello Vip 2020? Qualcuno ha avuto modo di girare l’esilarante video? Siamo sicuri che i fedelissimi, però, sanno bene che non è la prima volta che i due si scambiano un bacio a favore del pubblico e il primo è già andato in scena all’inizio dell’edizione, lo scorso settembre, per la felicità di Alfonso Signorini e non solo. Sicuramente le ultime edizioni del Grande Fratello Vip 2020 hanno fatto baciare tutti e anche in tempo di Covid sembra che il mood non sia cambiato… con buona pace di tutti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA