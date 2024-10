L’attrice e showgirl italiana Antonella Elia sarà presente come una delle ospite della trasmissione Mediaset Verissimo, condotta da Silvia Toffanin e in onda sabato 19 Ottobre 2024. Antonella Elia è nata il 1 Novembre 1963 ed ha avuto molto seguito tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90; la sua infanzia è stata piuttosto difficile, caratterizzata da vicende tragiche inerenti alla sua vita privata.

L’ex valletta della Corrida ha avuto un’infanzia tormentata, sua madre è morta quando aveva solo 1 anno e per alcuni anni della sua vita ha vissuto solo con suo padre. Il padre di Antonella è però venuto a mancare quando lei aveva solo 13 anni, restando cosi piccolissima e orfana di entrambi i genitori. Una storia triste e che sicuramente ha segnato e caratterizzato tutta la sua vita.

Antonella Elia più volte ha raccontato della sua infanzia, un’infanzia dura che è stata segnata dalla morte della madre ed un rapporto con il padre piuttosto freddo, o meglio potremmo dire abbastanza difficile: “Mio padre era un uomo severissimo – ha ricordato a Corriere.it – e può darsi che la morte della mamma quando avevo solo 1 anno lo condizionò. Lui era di Avellino ed era anche abbastanza maturo quando mi ebbe”.

Antonella Elia e il particolare rapporto con il padre

Antonella Elia ha raccontato delle difficoltà con il padre, soprattutto quando si discuteva con il rapporto con i maschi e la donna ha proseguito: “Mio padre non voleva a nessun costo che frequentassi altri ragazzi, ricordo che andai al Boy scout e dopo poco decise di tirarmi subito fuori”, un’infanzia particolare e trascorsa per la maggior parte con le suore.

Poi il padre venne a mancare in un grave incidente (dove furono coinvolti anche l’ex calciatore Paolo Barison e l’allenatore Gigi Radice), e l’infanzia della donna è stata piuttosto tormentata. Riguardo il suo lavoro e il rapporto con il padre Antonella raccontò: “Non avrei mai fatto questo mestiere con mio padre vivo, lo posso garantire al 100 %, ricordo che eravamo molto in contrapposizione, io volevo fare liceo artistico e lui mi fece fare liceo classico”, e Antonella ha parlato spesso di questo rapporto particolare.

Antonella Elia è impegnata ma non ha avuto figli e la donna più volte ha raccontato che questa è stata una delle più grandi mancanze della sua vita, nel 2016 svelò: “Vivo il mio desiderio di maternità come un sogno, un pò come sposarsi con l’abito bianco. Ora però non ho più l’età e una madre dovrebbe essere giovane”, ha raccontato l’uomo.