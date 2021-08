Antonella Elia e la profezia su Clizia Incorvaia incinta al GF Vip/ “Si realizza!”

La notizia di gossip del giorno è sicuramente l’annuncio della gravidanza di Clizia Incorvaia. L’ex gieffina aspetta un bambino da Paolo Ciavarro e ha deciso di annunciarlo con un post pubblicato su Instagram con la foto dell’ecografia e con un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Inutile dire che la notizia ha scatenato migliaia di commenti da parte di fan e amici al settimo cielo per la gravidanza. Tra questi spicca quello di Antonella Elia, che ha partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip di Paolo e Clizia.

Paolo Ciavarro papà: Clizia Incorvaia è incinta/ "Nascerà a marzo. Sono stata male"

Proprio in quei giorni, giocando un po’ a fare la chiaroveggente, predisse attraverso i fondi del caffè che la storia della coppia avrebbe avuto seguito anche fuori dalla Casa e che insieme avrebbero avuto un figlio. Ecco perché, al momento dell’annuncio, la Elia ha immediatamente commentato il post, ricordando quel momento: “Clizia cara… il mio vaticinio, col fondo del caffè … inizia a realizzarsi!”

Antonella Elia: "Attacco alla De Grenet mi fu suggerito"/ "Aborto? Sbagliai..."

Clizia Incorvaia al settimo cielo: l’annuncio della gravidanza sui social

Non è mancata una risposta ironica di Clizia Incorvaia alla battuta di Antonella Elia, che ha perciò definito “una streghetta!” È un giorno meraviglioso per Clizia e Paolo, che finalmente possono annunciare al mondo di aspettare il loro primo bambino. La Incorvaia per l’occasione ha pubblicato un bellissimo scatto su Instagram, accompagnato da queste parole di grande gioia: “Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni”, ha scritto.

Antonella Elia commenta foto hot di Vera Gemma/ "Stai diventando una pornostar"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)





© RIPRODUZIONE RISERVATA