Antonella Elia e Pietro Dalle Piane contro le 5 sfere/ Sono davvero tornati insieme?

Antonella Elia e Pietro Dalle Piane contro le 5 sfere a Live Non è la D’Urso. La coppia dopo il confronto della scora settimana in ascensore, questa settimana tornano negli studi di Barbara D’Urso per vedersela con cinque personaggio vip sferati. Cosa succederà? Solo sette giorni fa Antonella Elia e l’ex fidanzato si sono ritrovati nell’ascensore del programma per un confronto che ha fatto tanto discutere per via dei commenti della conduttrice alle parole di Pietro Dalle Piane. “Devo chiederti scusa per quello che ho detto a Temptation. Era il mio primo reality, ho sbagliato, chiedo scusa a te e a tutte le persone che si sono sentite offese dalle mie parole” – ha detto l’attore e doppiatore che ha poi fatto un resoconto di quanto sia stato complesso e difficile l’ultimo anno per la loro relazione. “Abbiamo avuto un anno complicato: Grande Fratello, pandemia, quarantena che abbiamo definito la nostra luna di miele. Poi c’è stato Temptation fino a che non ne ho combinato un’altra delle mie e ti ho spezzato il cuore” ha detto il doppiatore che però è arrivato in studio con una promessa.

Antonella Elia e Pietro Dalle Piane sono tornati insieme?

Antonella Elia e Pietro Dalle Piane sono nuovamente una coppia? Non è dato saperlo, ma sicuramente l’ultimo confronto fra i due in ascensore non è passato inosservato. Dopo le scuse dovute dell’attore e doppiatore all’opinionista del Grande Fratello Vip, Dalle Piane ha fatto anche una importante promessa: “ti assicuro che tutti gli errori che ho fatto da quando mi conosci, ho capito molto bene di aver sbagliato, ti chiedo scusa e ti assicuro che sto facendo un percorso su di me e sono sicuro di poter far bene se tu mi darai l’opportunità io ti farò conoscere questo nuovo me. Io vorrei uscire stasera da qui con te”. Parole importanti a cui la Elia ha risposto però incredula dicendo: “certo, ma non so come tornare con te, anche se io ho bisogno di te, di averti vicino perchè se no mi sento veramente persa”. A questo punto cosa è successo tra i due? Sono davvero tornati insieme?

