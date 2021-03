Antonella Elia e Pietro Delle Piane tornati insieme?/ Lei “Sono ancora innamorata!”

Antonella Elia e l’ex fidanzato Pietro Delle Piane saranno oggi tra i protagonisti della nuova puntata di Live Non è la d’Urso. La loro storia è finita da tempo, ma forse per i due potrebbe essere arrivato il momento di darsi l’ennesima possibilità. Entrambi non hanno mai negato l’esistenza di un sentimento reciproco e lo hanno dimostrato anche in diverse loro esternazioni. Oggi, i due ex fidanzati si incontreranno nell’ascensore del programma di Barbara d’Urso in occasione di un confronto che potrebbe essere decisivo ed al termine del quale potrebbero anche decidere di fare ritorno insieme nella medesima casa.

A ridare speranza ad un amore che Antonella Elia, opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e prima ancora concorrente della precedente edizione condotta sempre da Alfonso Signorini, e l’ex fidanzato Pietro Delle Piane erano state proprio le parole della showgirl. Una confessione spiazzante giunta proprio in diretta tv durante una delle ultime puntate del reality e precisamente quella della semifinale. In quella circostanza, infatti, la Elia confessò di essere ancora innamorata dell’attore.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE: UN AMORE MAI SPENTO

Un vero e proprio scoop, quello che Antonella Elia diede al direttore del settimanale Chi ed ai telespettatori del GF Vip e che ha ovviamente lasciato senza parole lo stesso Pietro Delle Piane, che da tempo tenta di ricostruire un rapporto apparentemente destinato ad una drastica fine. Antonella in quella sua dichiarazione non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, dunque non ha mai chiarito se i due fossero o meno tornati insieme ma l’incontro di oggi in ascensore lascerebbe pensare che potrebbero esserci delle ottime possibilità che ciò possa accadere nel programma di Barbara d’Urso. “Io sono ancora innamorata di Pietro”, aveva esclamato la Elia difendendosi dalle parole del conduttore che insinuava una certa incoerenza nelle parole di Antonella su Dayane Mello. Parole che hanno riacceso le speranze della coppia di rivederli insieme e soprattutto quelle di Pietro che in questi mesi di lontananza non ha mai smesso di difenderla. In una recente ospitata a Pomeriggio 5, l’attore aveva preso le difese della donna attaccata da Antonella Mosetti che aveva definito la Elia una ‘miracolata’ per il ruolo che occupa adesso come opinionista. “E’ miracolata? Fallo giudicare ad altri. Lavora in televisione da vent’anni, è una grande lavoratrice”, aveva prontamente tuonato l’attore prendendo le parti della sua ex.



