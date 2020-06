Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island/ Video: “Abbiamo detto sì…”

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, arriva la conferma: Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie di Temptation Island. A confermarlo è il video di presentazione della coppia che svela le prime motivazioni della decisione di partecipare. “Ciao sono Antonella Elia e sto con Pietro da un anno e tre mesi. – ha esordito la showgirl, reduce dall’avventura al Grande Fratello Vip 4 – Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini”, ha aggiunto la Elia. Una dichiarazione che ci fa pregustare ciò che vedremo nel corso di questa nuova edizione: Antonella è infatti pronta a stuzzicare il suo compagno che si dice molto geloso.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane confermati a Temptation Island

“Sono un uomo del sud, ho una gelosia proprio fisica” ha infatti dichiarato Pietro Delle Piane alle telecamere di Temptation Island. “Non deve farsi toccare neanche la mano e i piedi… meglio, evitiamo!” ha aggiunto ancora l’attore, avvisando la sua compagna che non sembra pronta a rispettare questo suo invito. “E che faccio allora?” ha infatti replicato la showgirl, pronta a regalare al pubblico momenti di grande trash. Le voci sulla loro partecipazione, d’altronde, non mancavano e anzi erano piuttosto insistenti. Contattato dal settimanale Nuovo, Pietro si è infatti rifiutato di parlare di Temptation Island, senza però smentire una loro possibile partecipazione Ed ecco, infatti, la conferma ai sospetti: Antonella e Pietro sono la prima coppia di questa edizione. (Clicca qui per il video)



