Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano? La showgirl si sbilancia a Verissimo

Ospite della puntata di oggi di Verissimo, 19 ottobre 2024, Antonella Elia si è sbilanciata senza filtri sulla sua vita privata sia sugli aspetti più allegri come la sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, a quelli più drammatici e toccanti come la prematura morte dei genitori, prima della madre e poi del padre che l’hanno segnata nel profondo. Andando con ordine durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Antonella Elia si è sbilanciata sul possibile matrimonio con Pietro Della Piane.

Pietro Delle Piane, chi è il compagno Antonella Elia/ Un amore tra alti e bassi e un unico grande sogno

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano? Lei a Verissimo ha confessato che l’attore le ha fatto due proposte di matrimonio, la showgirl dopo aver ironizzato sul fatto di aver dimenticato l’anello in valigia ha confessato: “Io ho accettato le due proposte, quando litighiamo gli dico “ho detto di sì per educazione”. Il matrimonio? Comporta la perdita della libertà. Ma alla terza proposta giuro che lo organizziamo. Con lui sono serena, per me è diventato fondamentale, è diventato parte di me, non potrei concepire la vita senza di lui.”

Antonella Elia, chi erano i suoi genitori/ "Avevo solo 1 anno quando è morta mia madre", su mio padre dico...

Antonella Elia si commuove a Verissimo: “Da piccola mi vergognavo di dire che mia mamma è morta”

Nella puntata odierna di Verissimo Antonella Elia si è commossa parlando dei suoi genitori, morti entrambi prematuramente: “Si cresce diversi, è come se la morte di chi ti sta accanto ti rendesse un po’ diversa e ti facesse vergognare.” La showgirl ha raccontato un aneddoto con gli occhi lucidi: “Quando ero bambina mi vergognavo di dire che non avevo la mamma, ero terrorizzato di dire che era morta. Quando è morto mio papà poi mi sono sentita ancora più diversa.” E poi sul padre ha aggiunto un aneddoto: “Andavo a scuola femminile perché papà era molto geloso, non voleva che frequentassi ragazzi. Lui voleva che facessi l’avvocato”.