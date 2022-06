Antonella Elia/ Il dramma del bimbo perso: “Non si è sviluppato battito del cuore”

Il dramma di Antonella Elia: “Ho perso un bambino”

Antonella Elia ha ritrovato una certa continuità nei palinsesti televisivi italiani. Recentemente l’abbiamo vista all’opera al Grande Fratello VIP, prima concorrente e poi come opinionista, ma anche a La Pupa e il Secchione Show dove ha commentato le vicende dei concorrenti. La showgirl ha sempre dato la sensazione di avere un carattere freddo e cinico, ma questo muro caratteriale, in realtà, è dovuto alle tante difficoltà incontrate nel corso della sua vita.

Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia/ Lei: "E' stato un disastro ma..."

Antonella Elia ha dovuto fare i conti con tanti drammi, tra cui la perdita di un bambino. Lo ha raccontato l’attrice, in una intervista rilasciata nel salotto di «Da Noi a Ruota libera»: “Ho provato ad avere un figlio ma l’ho perso, non si è sviluppato il battito del cuore. Lui ha pensato che non fossi biologicamente programmata per avere figli”.

ANTONELLA ELIA/ “A costo di morire dico sempre la verità: detesto chi mente!”

Antonella Elia e gli alti e bassi con il fidanzato Pietro delle Piane

Antonella Elia, dunque, ha raccontato il suo dramma dell’aborto spontaneo, commuovendosi profondamente. Un dramma che molto probabilmente ha affrontato insieme al suo attuale compagno, Pietro delle Piane, con cui ha vissuto momenti di alti e bassi nel rapporto. A proposito delle sue relazioni amorose, Antonella Elia ha rivelato di essere stata dipinta troppo spesso come l’elemento di rottura della coppia, ma in realtà sarebbero state le relazioni complicati a favorire epiloghi poco felici. Un po’ più di stabilità, nonostante tutto, la showgirl sembra averla trovata proprio con Pietro, con cui ormai fa coppia da alcuni anni.

LEGGI ANCHE:

Antonella Elia, incidente padre/ "E' stato terribile, sua moglie rimasta sotto choc"

© RIPRODUZIONE RISERVATA