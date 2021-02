Antonella Elia, la morte dei genitori/ Dall’incidente del papà alla malattia della mamma…

Antonella Elia e la morte dei genitori: la conduttrice ed opinionista del Grande Fratello Vip ha vissuto una infanzia difficile segnata dalla perdita dei suoi cari. A raccontarlo è stata proprio la Elia durante la sua partecipazione come concorrente al reality show di Canale 5: prima la morte della madre e poi quella improvvisa del padre in un incidente stradale. “Erano le vacanze di Pasqua e stavo dai nonni, non ero assolutamente voluta andare a Sanremo con mio papà e con Paola. La sera non sono arrivati… . Mi ricordo che ero in treno con nonna, ero immobile e mi uscivano fiumi di lacrime dagli occhi” ha confessato la conduttrice durante un confessionale del GF VIP. Un grande dolore per la Elia che dopo essere rimasta orfana di madre da piccolissima, a soli 14 anni ha dovuto dire addio anche al padre.

“Mio padre è morto quando avevo 14 anni” – ha raccontato la conduttrice che ha aggiunto – “è morto in un incidente stradale. Lei era in macchina con lui quindi è rimasta shockata perché è stato un incidente terribile. Un tir ha passato il guardrail ed è passato sopra sette/otto macchine. Quella di mio papà era la prima. Non ho fratelli o sorelle, non ho nessuno”.

Antonella Elia e l’incidente del mortale padre: “mi ricordo l’ultimo sguardo”

Un racconto molto forte quella condiviso da Antonella Elia sui suoi genitori. “Credo di aver avuto un sesto senso perché papà e mamma insistevano che andassi in vacanza a Pasqua con loro e io continuavo a dire di no” – ha raccontato la Elia – “ho voluto andare a tutti i costi dai nonni e, quando mi hanno accompagnato, mi ricordo l’ultimo sguardo. Io e la nonna stavamo sulla strada e papà e mamma stavano in macchina, mi sono voltata e ho visto mio papà che mi ha guardato e l’ho salutato. Gli ho detto addio. Ricorderò per sempre l’ultimo sguardo che gli ho dato”. In quel tragico incidente stradale che è costato la vita al padre di Antonella Elia, l’uomo era con Paola, la seconda moglie sopravvissuta. A raccontarlo è proprio la Elia: “mamma era di fianco ed è sopravvissuta. Quando è morto papà è successo il finimondo, lei me lo ha sempre detto: ‘Tu ce l’hai con me perché sono sopravvissuta a tua padre’. Io non ho mai ammesso questa cosa e nemmeno adesso la ammetto, però è successo il disastro, tutto si è distrutto e ci siamo allontanati irrimediabilmente. Io però non riesco nemmeno ora ad ammettere una cosa del genere”.



