Antonella Elia/ Lite con Fernanda Lessa, Andrea Montovoli la “pugnala” alle spalle (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia ha ritrovato il suo storico sorriso al Grande Fratello Vip 4. Dopo aver avuto il chiarimento con il compagno Pietro Delle Piane, la showgirl è ritornata quella di sempre. Via le lacrime e via anche il senso di tormento che l’ha accompagnata per diverse settimane. Questo non vuol dire però che Antonella non sia sul piede di guerra. Oltre ad Aristide Malnati, con cui ha avuto un piccolo battibecco, la showgirl è ritornata anche a fronteggiare Fernanda Lessa. Ma solo alle spalle della modella, grazie alla complicità di Pago. Sembra che il cantante si sia reso conto di aver fatto uno sbaglio ad aver salvato la brasiliana alcune settimane fa e che sia pronto a mandarla in nomination. “Anche io”, ha detto la Elia durante una sauna con il fidanzato di Serena Enardu. Antonella però non sa che alle sue spalle Andrea Montovoli ha qualcosa da ridire sul suo comportamento. “Mi sta simpatica, ma vedo che comunque è come se carica tutte le volte la molla per puntare qualcuno. Ieri, per esempio, se non ci mettevamo a ballare, a provare il ballo, lei trovava modo per litigare con me o con te. Ha quel lato del carattere un po’ così”, ha detto l’attore. Aristide Malnati si Ë invece trattenuto dal dire qualsiasi cosa contro la sua protetta: “E’ ironica ma anche determinata. Vuole sempre fare cose perché poi dice che non dorme”, si è limitato a rispondere.

Si rinnovano le ostilità con Fernanda Lessa

Antonella Elia è ritornata a puntare il dito contro la sua nemica giurata al Grande Fratello Vip 4. Parliamo ovviamente di Fernanda Lessa, con cui ha avuto scontri accesi per le prime settimane del reality. Poi concluse in una pace che ha lasciato a bocca aperta gli altri concorrenti, anche se in realtà qualcuno ha guardato la cosa con sospetto. Sembra che la rivalità fra le due prime donne della Casa non sia ancora terminata: in queste ore la showgirl è ritornata infatti ad attaccare la modella durante il gioco del calendario. Ancora una volta la Lessa è finita al centro dei riflettori e la Elia non ha gradito. Solo che questa volta anche la diretta interessata ha manifestato il suo disappunto: “Non voglio più mangiare rospi, non ho bisogno di continuare a fare pace”, ha detto ad Adriana Volpe.

Per adesso però la situazione sembra sotto controllo o per lo meno non è finita con il solito testa a testa fra le due concorrenti. Intanto Antonella ha avuto da ridire anche con Aristide Malnati, che ai suoi occhi avrebbe risposto male sia a lei che a Paola Di Benedetto. “Che si immischi in cose che comunque non dipendono… non è che lui [Patrick Pugliese, ndr] sta lì perché russa, ma perché è claustrofobico. Certe risposte acide se le può risparmiare perché ci sono dei limiti. Mi ha fatto girare le p***e”. La situazione però è ritornata alla normalità poco tempo dopo, quando l’egittologo ha trovato il modo di farsi perdonare dalla biondina. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Paola Di Benedetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA